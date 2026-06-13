Vérfürdő Texasban: halálos áldozata is van a lövöldözésnek

Lövöldözés történt pénteken az Odessa közelében található, Dallastól nagyjából 530 kilométerre nyugatra, El Pasótól pedig mintegy 480 kilométerre keletre lévő Midlandben. Egy ember meghalt, tízen pedig megsebesültek. Az FBI is vizsgálja az ügyet. A Foxnews számolt be a „Vérfürdő Texasban" eseményeiről.
A támadót a 45 éves Victor Mata Villarrealként azonosították a hatóságok. Steven Blanco, a texasi Közbiztonsági Minisztérium őrmestere közölte, hogy a támadó előbb rendőrökre és egyszerű gyalogosokra is tüzet nyitott, aztán elbarikádozta magát egy elhagyott állatorvosi rendelőben a belvárosban. A terrorelhárító egységek és a rendőrség körbevették az épületet. Midland polgármestere, Lori Blong egy későbbi sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a rendőrök robotok és drónok felvételei alapján megerősítették: a lövöldöző holtan feküdt az épületben. Azt egyelőre nem tudni, pontosan hogyan halt meg, a hatóságok vizsgálják az öngyilkosság és a rendőri beavatkozás lehetőségét is.
Vérfürdő Texasban, pánik a kórházban, drámai mentőakció az utcákon
A lövöldözés Midland délkeleti részén kezdődött, majd a város déli részén folytatódott. Greg Snow midlandi rendőrfőnök tájékoztatása szerint a rendőröket helyi idő szerint reggel 8:03-kor riasztották először fegyveres rendbontás és lövöldözés miatt. A helyzet súlyosságára tekintettel azonnal nagyszabású, több hatóságot érintő akció indult. A helyi erők mellett az FBI, a HSI (Belbiztonsági Nyomozóiroda), a texasi Közbiztonsági Minisztérium, a Texas Rangers, az odessai rendőrség, valamint Ector és Midland megye seriffhivatalainak egységei is nagy erőkkel vonultak ki a tetthelyre.
A rendőrfőnök elmondta, hogy a fegyveresnek akkora tűzereje volt, hogy több járőr a saját autója mögé szorult, és csak páncélozott járművek segítségével tudták őket biztonságosan kimenekíteni onnan.
Ezután a rendőrök a 80-as főút mentén is kimentették az autókban ragadt embereket, miközben biztosították a környéket, nehogy a lövöldöző újabb célpontokat találjon. Snow megerősítette, hogy a tűzpárbaj során több rendőr is viszonozta a tüzet. Ennek körülményeit a Texas Rangers és a texasi Közbiztonsági Minisztérium külön eljárásban vizsgálja. Az FBI El Paso-i irodája szintén különleges ügynököket és áldozatsegítő szakembereket küldött a helyszínre.
A lövöldözésben megsérült 11 áldozat közül egy meghalt, kilenc pedig a Midland Memorial Hospitalba került. Közülük négyet azonnal a műtőbe vittek.
A fegyveres támadás miatt a kórház főépületét biztonsági okokból csaknem két órára teljesen lezárták. Helyi idő szerint 14:30-kor öt sérültet már kiengedhettek az orvosok, hárman kikerültek a műtőből, egy embert pedig még ekkor is operáltak.
Mint egy kisebb robbanás: szemtanúk a pokolról
Egy helyi, Andrea Mendias az Associated Press hírügynökségnek elmondta, hogy a munkahelye, egy karosszériajavító mellett lévő, bezárt állatorvosi rendelőnél egy kisebb robbanáshoz hasonló hangot hallott, majd látta, ahogy több, állig felfegyverzett rendőr rohan be a parkolóba. Úgy tűnt, néhányan közülük be is mentek az épületbe.
Mendias arról is beszámolt, hogy korábban legalább 40 lövéshez hasonló hangot hallott. Még videót is készített az esetről, amelyen az látszik, hogy egy páncélozott rendőrségi jármű hátuljából egymás után ugranak ki az egyenruhások, és robotokat küldenek be a területre.
A tragédia után a politikai vezetés is megszólalt.
Ceciliát és engem mélyen megrendített a midlandi értelmetlen erőszakos bűncselekmény. Imádkozunk az áldozatokért, családjaikért és az egész közösségért”
– írta Greg Abbott texasi kormányzó egy közösségi médiás bejegyzésben.
Nem ez volt az első eset: visszaeső bűnöző volt az elkövető
Steven Blanco őrmester megerősítette, hogy a gyilkos a hét elején már rendőrökre támadt.
Igen, a gyanúsított, a 45 éves Victor Mata Villarreal ugyanaz a férfi, akit az előző napi lövöldözéssel is összefüggésbe hoztak”
– közölte.
Mata Villarrealt egy rendőr sérelmére elkövetett emberölési kísérlet miatt már gőzerővel keresték, miután szerdán többször rálőtt egy midlandi rendőrre, nagyjából fél mérföldre a pénteki tömeglövöldözés helyszínétől. A szerdai incidens során a kiszemelt áldozata nem sérült meg; ő megpróbálta félreállítani a férfi autóját, de Mata Villarreal továbbhajtott, majd gyalog menekült el a helyszínről.
Emellett az is kiderült, hogy a támadónak komoly bűnlajstroma volt.
Az AP hírügynökség információi szerint Mata Villarrealt 2009-ben San Angelóban már elítélték lőfegyver jogellenes viselése miatt. Korábban többször is letartóztatták, egyebek mellett 2003-ban és 2004-ben fegyver jogellenes viselése, valamint tiltott fegyver jogellenes birtoklása miatt. Úgy tudni, több korábbi vádat vádalkuk részeként ejtettek vele szemben az évek során.
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