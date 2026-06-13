Vérfürdő Texasban: halálos áldozata is van a lövöldözésnek

Lövöldözés történt pénteken az Odessa közelében található, Dallastól nagyjából 530 kilométerre nyugatra, El Pasótól pedig mintegy 480 kilométerre keletre lévő Midlandben. Egy ember meghalt, tízen pedig megsebesültek. Az FBI is vizsgálja az ügyet. A Foxnews számolt be a „Vérfürdő Texasban" eseményeiről.

Vérfürdő Texasban: a lövöldöző körözési fotója

Fotó: Facebook/Texas Police

A támadót a 45 éves Victor Mata Villarrealként azonosították a hatóságok. Steven Blanco, a texasi Közbiztonsági Minisztérium őrmestere közölte, hogy a támadó előbb rendőrökre és egyszerű gyalogosokra is tüzet nyitott, aztán elbarikádozta magát egy elhagyott állatorvosi rendelőben a belvárosban. A terrorelhárító egységek és a rendőrség körbevették az épületet. Midland polgármestere, Lori Blong egy későbbi sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a rendőrök robotok és drónok felvételei alapján megerősítették: a lövöldöző holtan feküdt az épületben. Azt egyelőre nem tudni, pontosan hogyan halt meg, a hatóságok vizsgálják az öngyilkosság és a rendőri beavatkozás lehetőségét is.

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A lövöldözés Midland délkeleti részén kezdődött, majd a város déli részén folytatódott. Greg Snow midlandi rendőrfőnök tájékoztatása szerint a rendőröket helyi idő szerint reggel 8:03-kor riasztották először fegyveres rendbontás és lövöldözés miatt. A helyzet súlyosságára tekintettel azonnal nagyszabású, több hatóságot érintő akció indult. A helyi erők mellett az FBI, a HSI (Belbiztonsági Nyomozóiroda), a texasi Közbiztonsági Minisztérium, a Texas Rangers, az odessai rendőrség, valamint Ector és Midland megye seriffhivatalainak egységei is nagy erőkkel vonultak ki a tetthelyre.

A rendőrfőnök elmondta, hogy a fegyveresnek akkora tűzereje volt, hogy több járőr a saját autója mögé szorult, és csak páncélozott járművek segítségével tudták őket biztonságosan kimenekíteni onnan.

Ezután a rendőrök a 80-as főút mentén is kimentették az autókban ragadt embereket, miközben biztosították a környéket, nehogy a lövöldöző újabb célpontokat találjon. Snow megerősítette, hogy a tűzpárbaj során több rendőr is viszonozta a tüzet. Ennek körülményeit a Texas Rangers és a texasi Közbiztonsági Minisztérium külön eljárásban vizsgálja. Az FBI El Paso-i irodája szintén különleges ügynököket és áldozatsegítő szakembereket küldött a helyszínre.

A lövöldözésben megsérült 11 áldozat közül egy meghalt, kilenc pedig a Midland Memorial Hospitalba került. Közülük négyet azonnal a műtőbe vittek.

A fegyveres támadás miatt a kórház főépületét biztonsági okokból csaknem két órára teljesen lezárták. Helyi idő szerint 14:30-kor öt sérültet már kiengedhettek az orvosok, hárman kikerültek a műtőből, egy embert pedig még ekkor is operáltak.