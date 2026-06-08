A halálba akart ugrani egy férfi a Petőfi hídról – drámai videó

A budapesti rendőrségre 2026. június 7-én, délután 5 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy egy férfi veszélyes helyzetbe került a Petőfi hídon. Elsőként a BRFK Közrendvédelmi Főosztályának két sheriff-egysége érkezett ki: Szilágyi Zsolt rendőr törzsőrmester és Bajkó József Dávid rendőr törzsőrmester óvatosan, két irányból közelítették meg a korláton, lábbal kifelé ülő, öngyilkosságra készülő fiatalembert. A testkamerájuk forgott, videó készült az intézkedésről a Police.hu cikke szerint.

Testkamerás videón, ahogy a rendőrök az utolsó utáni pillanatban kapják el a Petőfi hídról leugró fiatalembert

Fotó: YouTube/PoliceHungary

Videó a hős rendőrök filmbe illő akciója

A rendőrök végig beszéltek a fiatal férfihoz, miközben óvatosan egyre közelebb húzódtak hozzá. Amikor a férfi egy pillanatra félrenézett, Szilágyi törzsőrmester azonnal cselekedett:

előrelendült, és még időben megragadta a ruhájánál a mélybe zuhanni készülő fiatalembert.

Bajkó törzsőrmester is odarohant, majd ketten, nagy erőfeszítéssel húzták vissza a kapálózó férfit a biztonságba. Végül meg kellett bilincselniük, hogy a mentők kórházba vihessék.

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