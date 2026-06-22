Tombolt a vihar Magyarországon: sok feladatot adott a tűzoltóknak

Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun vármegyében hívták a legtöbbször a tűzoltókat viharkárok miatt – írta a Katasztrófavédelem hétfőn.
Közleményükben azt írták: sok munkát ad a tűzoltóknak a viharos időjárás az ország keleti részében.
Késő délutánig elsősorban Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun vármegyéből érkeztek bejelentések a katasztrófavédelem műveletirányítási ügyeleteire.
A legtöbb bejelentés útra dőlt fák, leszakadt ágak, megbontott tetők miatt érkezett, de volt, ahol pincéket öntött el a víz.
Az 52-es főút Kecskemét és Fülöpháza közötti szakaszán több helyen is kidőlt fák okoztak fennakadást a közlekedésben, Ludason a Fő utcában dőlt egy fa nagyfeszültségű kábelekre. Szolnokon a Baross utcában és a Gárdonyi Géza utcában is üzletházakba folyt be az esővíz – írta a Katasztrófavédelem.
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