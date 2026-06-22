Tombolt a vihar Magyarországon: sok feladatot adott a tűzoltóknak

Közleményükben azt írták: sok munkát ad a tűzoltóknak a viharos időjárás az ország keleti részében.

Késő délutánig elsősorban Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun vármegyéből érkeztek bejelentések a katasztrófavédelem műveletirányítási ügyeleteire.

A legtöbb bejelentés útra dőlt fák, leszakadt ágak, megbontott tetők miatt érkezett, de volt, ahol pincéket öntött el a víz.

Az 52-es főút Kecskemét és Fülöpháza közötti szakaszán több helyen is kidőlt fák okoztak fennakadást a közlekedésben, Ludason a Fő utcában dőlt egy fa nagyfeszültségű kábelekre. Szolnokon a Baross utcában és a Gárdonyi Géza utcában is üzletházakba folyt be az esővíz – írta a Katasztrófavédelem.