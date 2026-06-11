Összeszedtük a legdurvább eseteket a szerda esti viharról – galéria

A katasztrófavédelem első összefoglaló jelentése szerint a csütörtök reggelig tartó beavatkozások során a tűzoltóknak főként úttestre dőlt fák, leszakadt vezetékek és megrongálódott épületek miatt kellett kivonulniuk. Bár a pusztító vihar szerencsére sehol sem követelt személyi sérülést, a főváros mellett Somogy, Zala, Nógrád, Csongrád-Csanád és Tolna vármegyében is rengeteg munkát adtak a kidőlt növényi részek és a villámcsapások a mentőegységeknek.
Kidőlt fák és leszakadt tetők a vihar után
Budapesten reggel hét óráig több mint húsz helyszínre riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat a viharos időjárás okozta károk miatt. A legnagyobb pusztítást a kidőlt fák és a lehasadt, nagyméretű ágak okozták a közlekedésben:
- A XIII. kerületi Kisgömb és Lőportár utcában a fatörzsek teljesen elzárták az úttestet;
- A XI. kerületi Laufenauer utcában;
- A IX. kerületi Vaskapu utcában parkoló autókra zuhantak rá a méretes ágak, súlyos anyagi károkat okozva;
- A VI. kerületi Wesselényi utcában a tomboló szélvihar egy társasház tetőszerkezetét is megbontotta, így a tűzoltóknak a magasból kellett eltávolítaniuk a veszélyesen elmozdult, zuhanással fenyegető cserepeket.
Az egységek végül minden helyszínen motoros láncfűrészek segítségével számolták fel a közvetlen veszélyhelyzeteket.
Vidéken Somogy vármegye állt az események középpontjában, ahol csütörtök reggelig huszonkét alkalommal riasztották a helyi egységeket útra, kerítésekre és elektromos vezetékekre dőlt fákhoz. Zala vármegyében tíz helyszínen volt szükség sürgős beavatkozásra, többek között Söjtör, Nagybakónak, Pacsa és Zalakaros külterületén. Zalaszabaron az éjszakai sötétségben egy autós már nem tudta elkerülni az akadályt és egy úttestre dőlt fának hajtott – a forgalmat végül a zalakarosi hivatásos tűzoltók szabadították fel, így a jármű folytathatta útját. Nagykanizsán a hirtelen lezúduló csapadék miatt beszakadtak egy vízelvezető árok hídgyűrűi a Bába utcában, az így felgyülemlett víz pedig négy lakóházat is elöntéssel fenyegetett, amit a városi tűzoltók nagy teljesítményű szivattyúkkal távolítottak el.
A zivatarzóna Nógrádban, Csongrád-Csanádban és Tolnában is komoly nyomokat hagyott. A 22-es főúton, Őrhalom és Balassagyarmat között, valamint a Herencsény és Kutasó közötti összekötő úton is fák torlaszolták el a sávokat, megbénítva a járműforgalmat. Csongrád-Csanád vármegyében Ruzsán és Szeged belterületén veszélyeztették a közlekedőket a kidőlt törzsek, Hódmezővásárhelyen pedig egy autóra zuhant nagy méretű ágat kellett láncfűrésszel felaprítaniuk és leemelniük a városi hivatásosoknak. Tolna vármegyében, Bátaszéken a gyalogosforgalmat korlátozta egy Deák utcai kerítésre dőlt fa, amelyet a helyi önkormányzati tűzoltók távolítottak el.
Az ítéletidő nemcsak a szél, hanem a villámcsapások miatt is pusztított. Szegeden szerda éjszaka teljes terjedelmében lángra kapott egy kétszintes társasház tetőszerkezete, amelyet a hivatásos tűzoltók négy egységének összehangolt munkájával sikerült csak eloltani. Bár a lakók még a lángok elharapódzása előtt biztonságban elhagyták az ingatlant, a tűz miatt két lakás teljesen lakhatatlanná vált. Hódmezővásárhelyen, a Gácsi Lajos utcában szintén villám csapott egy családi házba, ahol egy négyzetméteren gyulladt ki a tető, de a helyi tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megfékezni a tűz továbbterjedését.
Korábban beszámoltunk róla, hogy a rendőrség a lakosság segítségét kéri egy Dunántúlon eltűnt 19 éves fiatalember felkutatásához, akinek a keresését a szerda esti pusztító vihar és az ítéletidő nyomai is csak tovább nehezítik.