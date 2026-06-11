Összeszedtük a legdurvább eseteket a szerda esti viharról – galéria

A katasztrófavédelem első összefoglaló jelentése szerint a csütörtök reggelig tartó beavatkozások során a tűzoltóknak főként úttestre dőlt fák, leszakadt vezetékek és megrongálódott épületek miatt kellett kivonulniuk. Bár a pusztító vihar szerencsére sehol sem követelt személyi sérülést, a főváros mellett Somogy, Zala, Nógrád, Csongrád-Csanád és Tolna vármegyében is rengeteg munkát adtak a kidőlt növényi részek és a villámcsapások a mentőegységeknek.

Fák és ágak zuhantak az útra a tegnap esti vihar közben

Fotó: Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület

Kidőlt fák és leszakadt tetők a vihar után

Budapesten reggel hét óráig több mint húsz helyszínre riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat a viharos időjárás okozta károk miatt. A legnagyobb pusztítást a kidőlt fák és a lehasadt, nagyméretű ágak okozták a közlekedésben:

A XIII. kerületi Kisgömb és Lőportár utcában a fatörzsek teljesen elzárták az úttestet;

A XI. kerületi Laufenauer utcában;

A IX. kerületi Vaskapu utcában parkoló autókra zuhantak rá a méretes ágak, súlyos anyagi károkat okozva;

A VI. kerületi Wesselényi utcában a tomboló szélvihar egy társasház tetőszerkezetét is megbontotta, így a tűzoltóknak a magasból kellett eltávolítaniuk a veszélyesen elmozdult, zuhanással fenyegető cserepeket.

Az egységek végül minden helyszínen motoros láncfűrészek segítségével számolták fel a közvetlen veszélyhelyzeteket.

Vidéken Somogy vármegye állt az események középpontjában, ahol csütörtök reggelig huszonkét alkalommal riasztották a helyi egységeket útra, kerítésekre és elektromos vezetékekre dőlt fákhoz. Zala vármegyében tíz helyszínen volt szükség sürgős beavatkozásra, többek között Söjtör, Nagybakónak, Pacsa és Zalakaros külterületén. Zalaszabaron az éjszakai sötétségben egy autós már nem tudta elkerülni az akadályt és egy úttestre dőlt fának hajtott – a forgalmat végül a zalakarosi hivatásos tűzoltók szabadították fel, így a jármű folytathatta útját. Nagykanizsán a hirtelen lezúduló csapadék miatt beszakadtak egy vízelvezető árok hídgyűrűi a Bába utcában, az így felgyülemlett víz pedig négy lakóházat is elöntéssel fenyegetett, amit a városi tűzoltók nagy teljesítményű szivattyúkkal távolítottak el.