Most kaptuk az információt: villamosbaleset történt Budapesten, jelenleg is tart a mentés

Villamosbaleset Budapesten: egy villamos és egy személyautó ütközött össze a XI. kerületi Bartók Béla úton, a Tétényi köznél.

Villamosbaleset történt Budapesten

Fotó: Illusztráció - BKK

Villamosbaleset történt Budapesten

A villamos nem szállított utasokat, az autóban csak a vezetője tartózkodott. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek - tájékoztatott a katasztrófavédelem.