Most kaptuk az információt: villamosbaleset történt Budapesten, jelenleg is tart a mentés

A tűzoltók és a társhatóságok már a helyszínen. Villamosbaleset zavarja a forgalmat.
Villamosbaleset Budapesten: egy villamos és egy személyautó ütközött össze a XI. kerületi Bartók Béla úton, a Tétényi köznél.
Villamosbaleset történt Budapesten
A villamos nem szállított utasokat, az autóban csak a vezetője tartózkodott. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
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