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villamos

Most kaptuk az információt: villamosbaleset történt Budapesten, jelenleg is tart a mentés

19 perce
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A tűzoltók és a társhatóságok már a helyszínen. Villamosbaleset zavarja a forgalmat.
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Villamosbaleset Budapesten: egy villamos és egy személyautó ütközött össze a XI. kerületi Bartók Béla úton, a Tétényi köznél. 

Villamosbaleset történt Budapesten
Villamosbaleset történt Budapesten 
Fotó: Illusztráció - BKK

Villamosbaleset történt Budapesten 

A villamos nem szállított utasokat, az autóban csak a vezetője tartózkodott. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek - tájékoztatott a katasztrófavédelem

 

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