Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Tisza Párt

Magyar Péter helyettes államtitkára szerint a falusiak költözzenek be a városba, a falvak elnéptelenedése természetes

Rendkívüli

Új vezetést kap a NAV: eldőlt, kik irányítják az adóhivatalt

tűz

Hatalmas erdőtűz pusztít Horvátországban, több mint száz tűzoltó dolgozik a helyszínen – videó

16 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Vasárnap késő este nagy kiterjedésű erdő- és bozóttűz ütött ki a horvátországi Vis szigetén, Komiža közelében. A gyorsan terjedő lángok miatt valamennyi helyi tűzoltóegységet riasztották, a szárazföldről is erősítést küldtek, az oltásba pedig tűzoltó repülőgépek is bekapcsolódtak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzerdőtűztűzoltóHorvátország

Vasárnap késő este nagy kiterjedésű erdő- és bozóttűz keletkezett Vis szigetén, a horvátországi Komiža közelében, a Podhumlje felé vezető út térségében. A lángok fenyőerdőt és mediterrán cserjést érintettek – számolt be róla a Dalmacija Danas.

Vis szigetén több mint száz tűzoltó dolgozik az erdőtűz megfékezésén Fotó: Facebook
Vis szigetén több mint száz tűzoltó dolgozik az erdőtűz megfékezésén
Fotó: Facebook

A tüzet 22:29-kor jelentették a hatóságoknak, ezt követően rövid időn belül a szigeten rendelkezésre álló valamennyi tűzoltóegységet a helyszínre vezényelték. Az első beszámolók szerint a tűz gyorsan terjedt, noha a térségben nem volt jelentős szél.

Mekkora erőkkel oltják a visi tüzet?

A beavatkozásban a Komižai és a Visi Önkéntes Tűzoltó Egyesület egységei vesznek részt. A helyszínen összesen 15 tűzoltó járművel és 70 tűzoltóval dolgoznak.

A munkát nehezíti, hogy a tűz nyílt területen terjed, a kiszáradt növényzet pedig kedvez a lángok gyors továbbterjedésének.

A helyzet súlyossága miatt további tűzoltókat vezényeltek a szigetre. A rendelkezésre álló információk szerint a szárazföldről nyolc járművel és 34 tűzoltó indult a helyszínre, hogy segítsen az oltási munkálatokban.

A tűz továbbterjedése miatt légi támogatást is kértek. Az oltásban jelenleg négy Canadair típusú tűzoltó repülőgép vesz részt.

A hatóságok továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a tűz megfékezésén. A közölt információk szerint lakott területek veszélyeztetéséről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

@croatia.live8 Komiža#🇭🇷 #croatia #2026 #vis #fire ♬ Infinite White - Steve Jablonsky

Ez is érdekelheti

Több európai országban megdőlt a melegrekord – 40 fok feletti hőség pusztít

Megkongatták a vészharangot, a hőség mellett erre is fel kell készülni

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!