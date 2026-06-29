Hatalmas erdőtűz pusztít Horvátországban, több mint száz tűzoltó dolgozik a helyszínen – videó

Vasárnap késő este nagy kiterjedésű erdő- és bozóttűz keletkezett Vis szigetén, a horvátországi Komiža közelében, a Podhumlje felé vezető út térségében. A lángok fenyőerdőt és mediterrán cserjést érintettek – számolt be róla a Dalmacija Danas.

Vis szigetén több mint száz tűzoltó dolgozik az erdőtűz megfékezésén

Fotó: Facebook

A tüzet 22:29-kor jelentették a hatóságoknak, ezt követően rövid időn belül a szigeten rendelkezésre álló valamennyi tűzoltóegységet a helyszínre vezényelték. Az első beszámolók szerint a tűz gyorsan terjedt, noha a térségben nem volt jelentős szél.

Mekkora erőkkel oltják a visi tüzet?

A beavatkozásban a Komižai és a Visi Önkéntes Tűzoltó Egyesület egységei vesznek részt. A helyszínen összesen 15 tűzoltó járművel és 70 tűzoltóval dolgoznak.

A munkát nehezíti, hogy a tűz nyílt területen terjed, a kiszáradt növényzet pedig kedvez a lángok gyors továbbterjedésének.

A helyzet súlyossága miatt további tűzoltókat vezényeltek a szigetre. A rendelkezésre álló információk szerint a szárazföldről nyolc járművel és 34 tűzoltó indult a helyszínre, hogy segítsen az oltási munkálatokban.

A tűz továbbterjedése miatt légi támogatást is kértek. Az oltásban jelenleg négy Canadair típusú tűzoltó repülőgép vesz részt.

A hatóságok továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a tűz megfékezésén. A közölt információk szerint lakott területek veszélyeztetéséről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.