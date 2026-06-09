„Nem szeretnék leülni, elég sokat ültem” – kendőzetlenül mesélt a Viszkis az életútjáról és a börtönévekről

A kilencvenes években harminc fegyveres rablást elkövető férfi nem hőstörténetet mesélni érkezett a rendezvényre, hanem a legenda mögötti valóságot szerette volna megmutatni a hallgatóságnak. A Viszkis a „Rácsokon innen és túl”, valamint az „Állj talpra” című programok keretében részletesen beszélt a bántalmazó gyerekkoráról, az édesanyja hiányáról, valamint arról a mély törésről, amit egyetlen igazi biztos pontja, a nagymamája elvesztése okozott az életében, ami után teljesen kihúzták a talajt a lába alól – írta a Veol.hu.

Határok nélkül mesélt a Viszkis

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Így élte túl a fegyházat a Viszkis

Ambrus Attila felidézte a bankrablásokkal járó állandó, felőrlő feszültséget és azt a nyomasztó paranoiát, ami minden egyes napját végigkísérte:

„A sok pénz is teher. Kiben bízol meg? Hova rakod? Hogy költöd el? És ott van végig, hogy mi van, ha feldobnak?”

Gondosan tervezte a balhékat, leste a biztonsági réseket, de a menekülése 1999-ben végleg véget ért, amikor a cuccaiért és a kutyájáért visszatérve a határnál elfogták, 18 millió forinttal a táskájában.

A jogerősen kiszabott 17 év fegyházbüntetés alatt, 2002-ben a sajtóból kellett megtudnia édesapja halálhírét is. A gyászt, a bűntudatot és a bezártságot kőkemény sportolással – napi rendszeres futással, fekvőtámaszokkal és a börtönnapló vezetésével – tudta csak átvészelni.

„Sport nélkül nem éltem volna túl”

– vallotta be, hozzátéve, hogy a rácsok mögött egyetlen hatalmas dac és motiváció hajtotta: „Nem fogok a börtönben megrohadni.”

A fegyintézetből végül mindössze 37 ezer forinttal a zsebében szabadult, miközben a kapuban rideg valóság fogadta:

„Megmutatják, hol van a hajléktalanszálló, aztán oldd meg.”

Ebben a mély gödörben derült ki, hogy ki az igazi barátja és bár szinte mindenki elfordult tőle, néhány ember – köztük a keresztapja és Juszt László – mellette maradt. Ambrus végül a kerámiakészítésben találta meg az új életét, ma pedig már missziójának tekinti, hogy a fiatalkorúak börtöneit járva saját példájával mentse meg a kallódó fiatalokat a rácsoktól:

„Ha csak egy ember megértette abból, amit ott elmondott, már megérte bemenni.”

Korábban beszámoltunk róla, hogy Balatonalmádiban a volt polgármester kamerával és mikrofonnal kukkolta a jegyzőt, ám lebukott és eljárás indult ellene.