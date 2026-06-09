Megszólalt a nő, akinek vízbe fulladt az 5 éves gyereke a budapesti strandon

Korábban már megírtuk, hogy vádat emelt az ügyészség annak az ötéves kisfiúnak az ügyében, aki 2024. június 8-án, felügyelet nélkül vízbe fulladt az újhegyi strandon, Budapesten. A Fővárosi Főügyészség a gyerek anyját és a strandon szolgálatban lévő úszómestereket is bíróság elé állítja halálos kimenetelű gondatlan bűncselekmények miatt – írja a Blikk.hu.

Megszólalt a vízbe fulladt kisfiú édesanyja (illusztráció, MI–generált kép)

Fotó: ChatGPT

Senki sem vállalja a felelősséget a vízbe fulladt kisfiú haláláért

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője elárulta, mit mondott a vallomásában a kisfiú édesanyja. Közölte: ő megtiltotta a fiának, hogy egyedül menjen a medencéhez, és állítása szerint akkor is figyelte, amikor a gyerek a parton volt. Vagyis ezzel azt mondta, hogy ő mindent megtett, hogy ne következzen be a tragédia, tehát ártatlan.

Az úszómesterek is tagadták a bűnösségüket, szerintük ugyanis megfelelően figyelték a medencét.

Az ügyészség az anyát gondatlanságból elkövetett emberöléssel, a két úszómestert pedig halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolja. A Fővárosi Főügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki a vádlottakra. Emellett azt is kérték, hogy az úszómestereket tiltsák el a foglalkozásuk gyakorlásától.

A döbbenetes eset kapcsán a Fővárosi Főügyészség nyomatékosan felhívta a figyelmet a nyári strandszezon rejtett veszélyeire. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a kisgyermekek biztonsága érdekében elengedhetetlen a szülők szigorú, pillanatnyi lankadást sem engedő figyelme, valamint a fürdők személyzetének maximális szakmai felelősségvállalása, hiszen a legkisebb mulasztás is visszafordíthatatlan tragédiához vezethet.

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