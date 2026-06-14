Derékig lenyelte egy víziló, túlélte a férfi

A víziló sokkal veszélyesebb annál, mint ahogy a legtöbben elképzelik: ez az állat a Föld egyik legagresszívabb élőlénye, amelytől még a krokodilok és az oroszlánok is távol tartják magukat. Egy vízilótámadás a vadonban felér egy halálos ítélettel. Afrikában ezek az állatok évente több ember halálát okozzák. Paul Templer túlélte, hogy egy feldühödött víziló magával ragadta, és olyan közel került a fenevad torkához, ahonnan másoknak esélyük sem lett volna a visszatérésre – írja a Blikk.

Vízilótámadást túlélni? Nincs lehetetlen!

Fotó: Zoraida Diaz/ZUMA PRESS/Northfoto

Egy vízilótámadás sokkoló részletei, egy horrorfilmes nem tudna ilyet írni

1996 márciusa volt. A férfi rutinos túravezetőként dolgozott Afrikában, a Zambézi folyón, nem messze a Viktória-vízeséstől, ezért pontosan tudta, milyen veszélyeket rejt a víz. Éppen egy kajakos csoportot kísért, amikor a folyóból váratlanul felemelkedett egy hím víziló, és alulról nekirontott az egyik kajaknak. Beborította a vízbe borította Paul fiatal kollégáját, Evanst. Paul gondolkodás nélkül felé evezett és kihajolt a kajakból, hogy elkapja a bajba jutott társa kezét. Már csak néhány centi választotta el őket egymástól, amikor az állat újra rájuk támadt:

alulról tört fel, kilökte Pault a kajakból, és zuhanás közben elkapta.

Paul számára egy pillanat alatt eltűnt a külvilág. Nem a vízbe zuhant, hanem fejjel előre egy víziló szájában találta magát: az állat derékig bekapta, ő pedig csak azt érezte, hogy felsőteste egy forró, nyálkás, szűk üregbe szorult, miközben óriási nyomás préseli a mellkasát. A bűzös, kénes lehelet elárasztotta az orrát, majd amikor szabad kezével kétségbeesetten tapogatózni kezdett, megérezte a merev sörtéket.

Ekkor értette meg, hogy egy kéttonnás víziló torkában van.

Az állat agyarai a testébe mélyedtek, majd a víziló azonnal a folyó feneke felé indult vele, mintha meg akarná fullasztani. Úgy rázta Pault a szájában, mint egy kutya a rongyot. A férfi csak arra tudott figyelni, hogy amikor az állat a felszínre bukkant, levegőt vegyen, amikor pedig újra a víz alá merült vele, visszatartsa a lélegzetét.

Paul percekig keményen küzdött az életéért, egyetlen pillanatra sem adta fel.

A víziló többször elengedte, majd újra rárontott. A fenevad harminckét mély sebet ejtett a férfi testén. Egy pillanat és egy jó döntés mentette meg az életét. Amikor az állat szorítása enyhült, a férfi kitépte magát a szájából, felvergődött a felszínre. Ekkor az egyik túratársa berántotta a kajakjába, pont azelőtt, hogy újra lecsapott volna a víziló. Evansnek már nem tudtak segíteni, a fiatal férfit elnyelték a habok.

Természetesen a túlélésért folytatott harc ezzel még nem ért véget a túravezető számára.

A legközelebbi kórházig nyolc órán át zötykölődtek egy terepjáróban, steril eszközök és fájdalomcsillapító nélkül, miközben a szétmarcangolt sebeit folyóvízzel próbálták tisztítani, hogy elkerüljék a fertőzést. A tüdeje megsérült, a karjai és a lábai is súlyos sebeket kaptak. Az orvosok arra készültek, hogy három végtagját is amputálni kell. Végül a lábát és a jobb karját sikerült megmenteni, a bal karját viszont könyök felett elveszítette a vadállat miatt. Paul Templer hónapokig tartó testi és lelki felépülés után megtanult egy kézzel élni. Visszatért a Zambézi folyóra, hogy szembenézzen azzal, ami ott történt vele. A történetét később „Ami megmaradt belőlem” címmel könyvben is megírta, ma pedig motivációs előadóként beszél arról, hogyan lehet túlélni a szinte elképzelhetetlent.