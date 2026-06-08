Kirepült a sofőr, miután vonat tarolta le a gázpalackokat szállító autót – fotók

Roncs a sínek mellett, a mentők pedig azonnal a sérülthöz rohantak. A súlyos vonatbaleset során egy férfi kirepült a járműből, miután egy szerelvény egy vasúti átjárónál eltalálta kisteherautóját – írja a Szon.hu.

Kisteherautót sodort el a szerelvény a súlyos vonatbalesetben Fotó: szatmar.ro

A vonatbaleset után ellepték a helyszínt a mentőegységek

A Szatmár.ro beszámolója szerint a baleset hétfőn történt Szatmárnémetiben, egy vasúti átjáró közelében. Egy vonat és egy kisteherautó ütközött össze, a becsapódás ereje pedig akkora volt, hogy a sofőr kizuhant a járműből.

A helyszínre három tűzoltóautó, több mentőegység és rendőri járőr érkezett. A sérült férfit a helyszíni ellátás után a szatmári kórház sürgősségi osztályára szállították.

Freonnal töltött palackokat szállított a jármű

A mentést nehezítette, hogy a kisteherautó rakterében több freonnal töltött gázpalack is volt. A tűzoltók gyorsan biztosították a rakományt, hogy kizárják egy esetleges robbanás vagy további veszélyhelyzet kialakulását.

A szakemberek szerint a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megelőzni a még súlyosabb következményeket.

Két utas pánikrohamot kapott a szerelvényen

A vonaton mintegy ötven ember utazott. Közülük ketten pánikrohamot kaptak az ütközés után, őket a helyszínen ellátták.

A többi utas sérülés nélkül megúszta a balesetet, miközben a tűzoltó egységek hosszabb ideig biztosították a helyszínt, a mentőszolgálat munkatársai pedig a sérültek ellátásán dolgoztak.

A hatóságok vizsgálják a vonatbaleset pontos körülményeit. Azt egyelőre nem közölték, hogy mi vezetett az ütközéshez.

A balesetről készült képeket itt tudja megtekinteni.

Kiderült, ki halt meg a péntek hajnali vonatgázolásban

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