Újabb részletek a sülysápi vonatbalesetről: cáfolja a rendőrség a gyászoló rokonok vádjait

Mint ismert, május 29-én éjjel egy Suzuki a lezárt félsorompó és a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott, ahol a robogó vonat valósággal letarolta őket. A kocsiban ülő három fiatal férfi – egy 25, egy 29 és egy 32 éves dányi, illetve sülysápi lakos – azonnal szörnyethalt. A sülysápi vonatbaleset egyik áldozata egy négygyermekes édesapa volt, akinek családja teljesen megtört a gyásztól.

Teljesen megsemmisült a Suzuki a három emberéletet követelő vonatbalesetben

Fotó: Sülysáp Önkéntes Tűzoltóegyesület

A TV2 Tények című műsorának nyilatkozva elmondták, hogy a fiatalok nem dolgozni, hanem a sülysápi trafikba indultak. A család azt is állítja, hogy a volánnál nem az a Renátó ült, akinek volt érvényes jogosítványa, hanem egy másik, vezetői engedéllyel nem rendelkező férfi vezetett.

A hozzátartozók döbbenetes elmélettel álltak elő a baleset körülményeivel kapcsolatban. Állításuk szerint a rendőrök igazoltatni akarták a járművet, de a sofőr a gázra lépett, ezért a járőrök szabályosan üldözőbe vették a kocsit. A menekülő fiatalok pedig a rendőrautó elől menekülve hajthattak a sínekre. Renátó családja bízik benne, hogy a környékbeli kamerafelvételek bizonyítják majd az igazukat.

Nem üldözött senkit a rendőrség a vonatbaleset előtt

A súlyos vádakra a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán reagált, és határozottan cáfolta a televízióban elhangzott állításokat. Közleményükben azt hangsúlyozzák, hogy a riportban megjelent információk valótlanok.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az elhangzottakat teljes körűen megvizsgálta, és megállapította, hogy a balesetben érintett autót a tragédiát megelőzően egyetlen rendőr sem követte”

– írják.

A hatóság leszögezte: nem felel meg a valóságnak az az állítás, hogy a kollégáik bárkit is „halálba kergettek” volna.

A rendőrség a sajnálatos eset körülményeit szakértők bevonásával, jelenleg is vizsgálja. A közlemény végén a hatóság kifejezte őszinte részvétét, és sok erőt kívánt az elhunytak hozzátartozóinak.