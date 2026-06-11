Hatalmas pusztítás a síneken: több száz méteren át tolta maga előtt a tehervonat a szerelvényt

A Debreceni Járásbíróság elsőfokú döntése értelmében a vádlottat bűnösnek mondták ki gondatlanságból elkövetett közérdekű üzem működésének megzavarása, valamint vasúti közlekedés veszélyeztetésének vétségében. A 2023 novemberében történt sápi vonatbaleset során egy tehervonat és egy szabályosan várakozó személyvonat ütközött frontálisan, miután a tehervonatot vezető, kimerült férfi figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést. A bíróság 2 év 4 hónap fogházbüntetésre és 6 év vasúti járművezetéstől való eltiltásra ítélte a férfit, aki legkorábban a büntetés kétharmadának letöltése után bocsátható szabadon – írta a Haon.hu.

Így néz ki a vonatbaleset után a tehervonat

Fotó: HAON/Tóth Imre

Súlyos ítélet született a sápi vonatbaleset ügyében

A csütörtöki tárgyalási napon a perbeszédek során a védelem a vádlott teljes felmentését indítványozta. Az ügyvéd arra hivatkozott, hogy védencénél a baleset után alvási apnoé betegséget diagnosztizáltak és az öt egymást követő éjszakai szolgálat miatt a felróhatóság nem állapítható meg, mivel az elalvás nem bűnös magatartás.

Ezzel szemben Telek Zsolt ügyész hangsúlyozta, hogy a zárt fülke fűtésének megemelése, az ingerszegény környezet és a monotonitás mind hozzájárultak a figyelem lankadásához, így a mozdonyvezető a hangosbemondós felszólítás ellenére sem reagált a jelzésekre.

Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a szerelvények összeakadva még 220 métert csúsztak tovább; a vétlen mozdonyvezető maradandó fizikai és mentális sérüléseket szenvedett, a MÁV-START Zrt.-t ért kár pedig elérte a 136,7 millió forintot.

Így pedig a menetrendszerinti személyvonat

Fotó: HAON/Tóth Imre

Rózsavölgyi Bence bíró az indoklásában kiemelte, hogy a minisztériumi jelentés és az utasok vallomásai alapján a vádlott nem hirtelen, előjel nélkül aludt el. A mozdonyvezető közvetlenül az ütközés után maga is úgy fogalmazott:

Egyszer csak arra ébredtem, hogy bumm.”

A bíró rámutatott, hogy a férfi önként vállalta a túlórát és a halmozott éjszakai műszakokat, így tisztában kellett lennie azzal, hogy túlvállalta, „túlhajtotta magát”. Bár a bíróság enyhítő körülményként értékelte a férfi makulátlan múltját és azt, hogy négy kiskorú gyermeket tart el, a kiszabott két évnél hosszabb szabadságvesztést a törvény erejénél fogva már nem lehetett próbaidőre felfüggeszteni. Mivel az ügyészség súlyosbításért, a védelem pedig felmentésért fellebbezett, az eljárás másodfokon a Debreceni Törvényszéken folytatódik. A belesetről készült további képeket ide és ide kattintva tekintheti meg.