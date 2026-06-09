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Embert gázolt a Keleti pályaudvarra tartó vonat

1 órája
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Gyalogost gázolt a vonat Budapest külvárosában, a Rákoscsaba és Rákoscsaba-Újtelep közötti szakaszon. A vonatgázolás miatt késésekre és járatkimaradásokra kell számítani az érintett vasúti útvonalon.
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Súlyos vasúti baleset miatt riasztották a hatóságokat Budapest külvárosában: a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az Aszódról a Keleti pályaudvarra közlekedő vonat elütött egy embert Rákoscsaba és Rákoscsaba-Újtelep között – számolt be a Borsonline.hu. A vonatgázolás helyszínére nagy erőkkel vonultak ki a fővárosi hivatásos tűzoltók, és a mentőszolgálat munkatársai is megkezdték az ellátást. A szerencsétlenség a vasúti közlekedésben is komoly fennakadásokat okoz, a MÁV tájékoztatása alapján a hatvani vonalon utazóknak 10-20 perces késésekre és járatkimaradásokra kell felkészülniük.

Vonatgázolás miatt akadozik a MÁV forgalma
Vonatgázolás miatt akadozik a MÁV forgalma
Fotó: Illusztráció/Máthé Zoltán/Magyar Nemzet

Vonatgázolással és lakástűzzel indult a nap

A szerencsétlenség a vasúti közlekedésben is komoly fennakadásokat okoz, a MÁV tájékoztatása alapján a hatvani vonalon utazóknak 10-20 perces késésekre és járatkimaradásokra kell felkészülniük.

Nem ez volt az egyetlen komoly eset, ami az ügyeletet foglalkoztatta, ugyanis Lőrinciben, a Nefelejcs utcában lángok pusztítottak. 

Teljes terjedelmében égett egy helyi ételbár konyhája, a sűrű, fojtogató füst pedig az épület többi helyiségét is elárasztotta. A tűzoltók gyors és szakszerű beavatkozásának köszönhetően sikerült megelőzni a még nagyobb katasztrófát: a konyhából két háztartási gázpalackot is időben kivittek, amelyeket így szerencsére nem ért közvetlen hőhatás, így nem alakult ki robbanásveszély.

 

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