Kiderült, ki halt meg a péntek hajnali vonatgázolásban

Ahogy azt a reggeli órákban megírtuk, halálos vonatszerencsétlenség történt péntek hajnalban a miskolci vasútvonalon. A Szerencsről Budapestre tartó Szinva InterCity Kál-Kápolna állomáson elütött egy embert. Azóta az is kiderült, hogy a vonatgázolás áldozata egy 70 év körüli férfi volt. A Heol.hu osztotta meg a tragédia legfrissebb részleteit.

Kiderült, ki a Kál-Kápolna állomásán történt vonatgázolás halálos áldozata

Fotó: Illusztráció (Dhivakaran S/Pexels)

A vonatgázolás áldozatán már nem lehetett segíteni

A tragédia a kora reggeli órákban történt a Kál-Kápolna vasútállomás területén. Rácz Renátó, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense a Heol.hu-nak elmondta, hogy a férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják.

A Szinva InterCity gázolta el a férfit

A MÁVINFORM tájékoztatása szerint a Szerencsről 6:03-kor a Keleti pályaudvarra induló Szinva InterCity IC 519 érintett a tragédiában.

A helyszínelés miatt Nagyút és Kál-Kápolna között egy ideig csak egy vágányon közlekedhettek a szerelvények, ezért a miskolci fővonalon késések alakultak ki. Az érintett vonat utasait a következő, Egerből Budapestre közlekedő Agria InterRégió járatra szállították át.

Az utasok szerint a figyelmetlenség is veszélyforrás lehet

A tragédia után több hozzászólás is megjelent a MÁVINFORM közösségi oldalán.

Egy utas arra hívta fel a figyelmet, hogy sokan nem fordítanak kellő figyelmet a vasúti közlekedés szabályaira, különösen az állomásokon.

A hozzászóló szerint Kál-Kápolnán a peron nem túl széles, ráadásul nincs automatikus hangosbemondás sem. Emiatt előfordulhat, hogy a forgalmista figyelmeztetései nem jutnak el mindenkihez egyértelműen, különösen akkor, amikor egy áthaladó szerelvény zaja elnyomja a hangos figyelmeztetést.

A vonatgázolás pontos körülményeinek tisztázása érdekében a hatóságok vizsgálatot folytatnak.