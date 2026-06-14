Halálos vonatgázolás Tápiógyörgyénél, fennakadások a vasútvonalon

Tragikus baleset történt szombat éjjel Tápiógyörgye közelében, ahol egy ember a síneken meghalt. A halálos vonatgázolás miatt a vasúti közlekedésben is fennakadások alakultak ki – közölte a Ripost.
Halálos vonatgázolás miatt vizsgálódnak a hatóságok
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint
a Budapest irányába közlekedő vonat gázolt el egy embert Tápiógyörgyénél.
A baleset idején a szerelvényen tizennégy utas tartózkodott. A helyszínre riasztott nagykátai hivatásos tűzoltók segítettek az utasok biztonságos leszállásában.
A tragédia pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.
Fennakadások alakultak ki a vasúti közlekedésben
A MÁV tájékoztatása szerint a Budapest–Újszász–Szolnok vasútvonalon a helyszínelés ideje alatt a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek.
Emiatt a vonalon közlekedő szerelvények menetideje megnövekedhet, az utasoknak késésekre kell számítaniuk.
A baleset következményeként a Szilvási úti vasúti átjáró átmenetileg nem használható.
A tájékoztatás szerint az átjárót a balesetben érintett, Budapest irányába közlekedő vonat zárja el, ezért az arra közlekedőknek kerülőútvonalat kell választaniuk.
A helyszínelés és a műszaki intézkedések befejezéséig a közlekedők türelmét kérik.