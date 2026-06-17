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baleset

Embert gázolt a vonat Mályiban, jelentős késésekre kell számítani

1 órája
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Embert gázolt egy vonat Mályiban, a szerelvény nem tudta folytatni útját. Az utasoknak át kell szállniuk, több járat késéssel közlekedik.
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balesetvonatmiskolc

Embert gázolt egy vonat csütörtökön Mályiban, a Széchenyi utcánál – közölte a Katasztrófavédelem. A baleset miatt a szerelvény nem tudta folytatni útját, az utasokat mentesítő járatra szállítják át.

 Illusztráció
Fotó: Facebook

Az átszállásban a miskolci hivatásos tűzoltók segítenek. A balesetben érintett vonat utasait a Miskolcról 12:35-kor a Keleti pályaudvarra induló Szinva InterCityre (IC 1652) helyezik át, amely emiatt hosszabb szerelvénnyel közlekedik – tájékoztatott a MÁV.

Az átszállítás következtében a vonat várhatóan 15:30 körül érkezik meg a budapesti Keleti pályaudvarra.

A helyszínelés ideje alatt a Budapest–Miskolc közötti InterCityknél, valamint a Füzesabony–Szerencs vonalon közlekedő személyvonatoknál 15–40 perces késésekre és menetrendi változásokra kell számítani. 

A baleset körülményeit vizsgálják.

Tragikus baleset történt szombat éjjel Pest vármegyében is, ahol egy ember életét vesztette a síneken
 

 

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