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vonatgázolás

Vonatgázolás történt a miskolci vonalon, pótlóbuszokkal szállítják az utasokat

1 órája
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Elképesztő tragédia történt a Miskolc-Hidasnémeti vonalon szombat késő délután. A vonatgázolás áldozata nem élte túl a balesetet, ami Onga állomáson történt. A hatóságok jelenleg is helyszínelnek, fennakadásokra kell számítani.
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Akik szombaton este próbálnak utazni a Miskolc–Hidasnémeti vasútvonalon, azok jelentős fennakadásokra számíthatnak, mivel vonatgázolás történt – írja a Boon.hu.

Vonatgázolás Onga állomáson: a hatóságok késő estig is helyszínelhetnek
Vonatgázolás Onga állomáson: a hatóságok késő estig is helyszínelhetnek
Fotó: Unsplash

Vonatgázolás Onga állomáson

Úgy tudni, a Miskolcról 17:48-kor Hidasnémetibe induló személyvonat ütött el egy ember Onga állomáson. A helyszínelés miatt Felsőzsolca és Onga között leállították a vonatforgalmat. Az utasokat pótlóbuszok viszik tovább, emiatt pedig hosszabb menetidőre kell számítani. 

A Hernád InterCityk utasait Miskolc és Szikszó között autóbuszok szállítják, míg több személyvonat helyett részben vagy teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik. A MÁV közlése szerint a Kassára tartó Hernád InterCity utasainak végül nem kell átszállniuk, a szerelvény azonban várhatóan mintegy 30 perces késéssel folytatja útját.

Pénteken hajnalban szintén vonatgázolás történt: akkor a Szerencsről Budapestre tartó Szinva Intercity volt érintett a halálos balesetben.

 

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