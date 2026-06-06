Vonatgázolás történt a miskolci vonalon, pótlóbuszokkal szállítják az utasokat

Akik szombaton este próbálnak utazni a Miskolc–Hidasnémeti vasútvonalon, azok jelentős fennakadásokra számíthatnak, mivel vonatgázolás történt – írja a Boon.hu.

Vonatgázolás Onga állomáson: a hatóságok késő estig is helyszínelhetnek

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Vonatgázolás Onga állomáson

Úgy tudni, a Miskolcról 17:48-kor Hidasnémetibe induló személyvonat ütött el egy ember Onga állomáson. A helyszínelés miatt Felsőzsolca és Onga között leállították a vonatforgalmat. Az utasokat pótlóbuszok viszik tovább, emiatt pedig hosszabb menetidőre kell számítani.

A Hernád InterCityk utasait Miskolc és Szikszó között autóbuszok szállítják, míg több személyvonat helyett részben vagy teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik. A MÁV közlése szerint a Kassára tartó Hernád InterCity utasainak végül nem kell átszállniuk, a szerelvény azonban várhatóan mintegy 30 perces késéssel folytatja útját.

Pénteken hajnalban szintén vonatgázolás történt: akkor a Szerencsről Budapestre tartó Szinva Intercity volt érintett a halálos balesetben.