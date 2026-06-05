Vonatgázolás: tragédia a miskolci fővonalon, embert ütött el a Szinva InterCity

A reggeli csúcsforgalomban érte a tragédia a miskolci fővonalat. A vonatgázolás miatt több szerelvény menetrendje is felborult, az utasoknak késésekre kell készülniük – közölte a Boon.hu.

Vonatgázolás péntek hajnalban a misolci fővonalon

Fotó: Illusztráció (Krivec Ales/Pexels)

Vonatgázolás miatt helyszínelnek Kál-Kápolnánál

A MÁVINFORM tájékoztatása szerint a Szerencsről 6:03-kor a Keleti pályaudvarra indult Szinva InterCity (IC 519) Kál-Kápolna állomáson elütött egy embert.

A baleset körülményeit vizsgálják, ezért a helyszínelés végéig a vonatok Nagyút és Kál-Kápolna állomások között csak egy vágányon közlekedhetnek.

Késésekre kell számítani a miskolci fővonalon

A vasúttársaság közlése szerint a miskolci fővonalon a reggeli és a kora délelőtti órákban kisebb késések várhatók.

A balesetben érintett InterCity utasait a következő, Egerből Budapestre közlekedő IR87-es Agria InterRégióra (549) szállítják át.

A MÁV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendi információkról, mert a helyszínelés ideje alatt további menetrendi változások is előfordulhatnak.

Elgázolt egy embert az Ister InterCity, háromszáz utas rekedt a szerelvényen

A napokban egy másik súlyos vonatbaleset is történt: május végén, a hajnali órákban csapott el egy embert az InterCity Mezőberénynél, a szerelvényen utazókat sokkolták a történtek. A vonatgázolás után a tűzoltók segítették a mintegy háromszáz utas biztonságos leszállását.