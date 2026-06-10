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Kiderült, miért adtak ki elfogatóparancsot VV Rico ellen!

23 perce
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Elfogatóparancsot adott ki a bíróság a hazai valóságshow-k egyik korábbi közkedvelt szereplője ellen, miután a hatóságok hosszú ideje nem tudták vele felvenni a kapcsolatot. A Fővárosi Törvényszék hivatalos tájékoztatása szerint az eljárás azért jutott idáig, mert VV Rico nem vette át a hivatalos iratait, és ismeretlen helyre távozott.
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A Pesti Központi Kerületi Bíróság június 4-én rendelte el a körözést, mivel a korábbi valóságshow-szereplő ellen még egy 2024-es eset miatt indult büntetőeljárás. A rendőrség kábítószert talált nála egy ellenőrzés során, ráadásul VV Rico a helyszínen elismerte, hogy a vezetés előtt fogyasztott is a tiltott szerből. Mivel a bíróság által hozott büntetővégzést a postás nem tudta kézbesíteni az egykori villalakónak, a jogszabályok értelmében automatikusan ki kellett adni ellene az elfogatóparancsot – írta a Bors.

VV Rico, VVRico
VV Rico Fotó: YouToube/RTL

Súlyos pénzbüntetést kapott a bujkáló VV Rico

A hivatalos ítélet szerint a férfit kábítószer-birtoklás, valamint bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt összesen 875 ezer forint pénzbüntetésre ítélték, emellett négy hónapra eltiltották a sofőrködéstől is. Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője tisztázta, hogy nem kell börtönre számítania: amint a rendőrök elfogják, csupán átadják neki a hivatalos végzést, majd azonnal szabadon engedik.

 

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