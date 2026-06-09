Sokkolta egykori villatársát VV Rico körözése: „Minden lehetősége megvolt, mégis újra visszazuhant”

Megdöbbenve értesült VV Rico rendőrségi körözéséről egykori villatársa és barátja, Fenyvesi Barna. A ValóVilág 11 korábbi szereplője arról beszélt, hogy bár a reality után igyekezett segíteni Ricónak új életet kezdeni, végül tehetetlennek bizonyult a férfi drogproblémáival és visszaeséseivel szemben – írta meg a Borsonline.hu.

VV Rico körözés alatt áll, droggal kapcsolatos bűncselekmények miatt keresik a hatóságok

Fotó: YouToube/RTL

Svájcban még úgy tűnt, rendeződik VV Rico élete

Barna szerint a ValóVilágban mindenki egy jószívű, tiszta lelkű embert ismert meg Ricóban, aki azonban a műsor után ismét szembetalálta magát korábbi problémáival. Mint mondta, a valóságshow-szereplő korábban maga is beszélt neki a kábítószerekkel kapcsolatos nehézségeiről. A volt villalakó elárulta, hogy a műsor után még munkát is szerzett Ricónak Svájcban, ahol egy időre úgy tűnt, sikerül maga mögött hagynia korábbi életét.

„A ValóVilág után sokat segítettem neki, például Svájcban munkát intéztem számára. Akkor az élete kezdett helyreállni, és nem is volt semmilyen problémája”

– idézte fel Barna. A fordulat akkor következett be, amikor ő hazaköltözött Magyarországra, Rico azonban Svájcban maradt. Egykori barátja szerint ekkor kezdett ismét rossz társaságba keveredni.

„Próbáltam vele beszélgetni erről, mert emberileg nagyon kedveltem. Viszont láttam, hogy ide már nem elég egy baráti beszélgetés ahhoz, hogy helyre tegye magát”.

Hiába próbálták kihúzni a gödörből

Barna szerint Rico helyzetét nem lehet egyetlen eseményre visszavezetni, a problémák gyökerei jóval korábbra nyúlnak vissza.

„Ő egy szegényebb környezetből származik, és teljesen más körülmények között nevelkedett, mint sokan mások. Ezt az ember megérti, és emiatt próbál segíteni is neki”

– mondta. Hozzátette: minden lehetőséget megpróbált biztosítani számára, de egy idő után rá kellett jönnie, hogy nem tud helyette dönteni.

„Az, hogy ezt végül miért nem becsülte meg, és miért nem értékelte, az nekem is fájó pont. De úgy vagyok vele, hogy amikor valakin próbálsz segíteni, ő pedig újra és újra visszaesik ugyanabba a hibába, akkor egy idő után el kell engedned a kezét”.

A korábbi villalakó az utóbbi időben már csak pletykákból hallott arról, hogy Rico ismét problémás környezetben mozog.

„Hallomásból én is tudtam többször, hogy milyen körökben mozog, vagy hogy megint visszazüllött ebbe az egészbe. De hogyha ő ebből nem akart kijönni, mikor minden lehetősége megvolt, akkor felmerül az emberben a kérdés, hogy ki az, aki tud rajta segíteni, mert szerintem csak saját maga”

– mondta. Barna szerint a körözés híre őt is váratlanul érte.

„Sokkot kaptam, amikor megláttam, hogy most körözik”.

A rossz döntések mögött egy jó ember állhat

Fenyvesi Barna ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet ellenére sem akarja végleg leírni egykori barátját. Úgy véli, Rico alapvetően rendkívül önzetlen és nagylelkű ember, akit a hirtelen jött ismertség és a céltalanság sodort rossz irányba.

„Szerintem emberileg abszolút tisztességes. Nagyon nagy szívű ember. Tudok olyan példát mondani, amikor volt nála ötezer forint, és még akkor is azt kérdezte, hogy hozzon-e nekem valamit a benzinkútról”.

Hozzátette, hogy Rico gyakran saját magát háttérbe szorítva segített másokon.

„Az utolsó forintját is képes volt a barátaira költeni, vagy arra, akit szeretett. Ilyen téren nincs vele probléma. Egyszerűen ez a züllött életmód nagyon könnyen magával ragadja az embert”

– fogalmazott. Barna szerint a hirtelen jött ismertség sokak számára komoly próbatétel lehet.

„Amikor valaki hirtelen nagyobb ismertséget kap, könnyen elcsúszhat bizonyos körök felé. Ha pedig nincs tudatosság és nincsenek új célok, akkor nagyon gyorsan vissza lehet esni”.

Már csak Rico segíthet saját magán

Az egykori villatárs végül arról beszélt, hogy felnőtt emberként Ricónak most saját magának kell szembenéznie a döntései következményeivel.

„Én nagyon sajnálom, hogy most ez a helyzet vele. Nem tudom, hogy a sorozatos visszaesések folyamatából mi tudná őt végleg kihozni, de remélem, hogy egyszer megtalálja a megfelelő utat”

– zárta gondolatait Fenyvesi Barna. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a hatóságok mikor találják meg a körözött egykori valóságshow-szereplőt, illetve önként jelentkezik-e a rendőrségen. A kérdésre a következő időszak adhat választ.