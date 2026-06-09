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A rendőrség célkeresztjébe került a magyar valóságshow-sztár, körözést adtak ki ellene

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Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség a hazai valóságshow-k egyik korábbi szereplője ellen. A hatóságok országos körözést rendeltek el VV Rico ellen.
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A rendőrség június 4-én rendelte el az elfogatóparancsot a férfi ellen. A Való Világ 11 megosztó személyisége, VV Rico, azaz Dicati Riccardo egy ideje már eltűnt a reflektorfényből, most azonban a törvénnyel gyűlt meg a baja – írta a Bors.

VV Rico, VVRico
Elfogatóparancsot adtak ki VV Rico ellen
Fotó: YouToube/RTL

Rendőri körözés VV Rico ellen

A valóságshow-szereplőt kábítószer birtoklása miatt próbálják kézre keríteni az egyenruhások, az elfogatóparancsot a police.hu szerint június 4-én rendelték el.

Korábban beszámoltunk róla, hogy két évnyi absztinencia után egy autóban gint kortyolgatva zárta le a fogadalmát a népszerű magyar előadó, Pyfu.

 

 

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