A rendőrség célkeresztjébe került a magyar valóságshow-sztár, körözést adtak ki ellene

A rendőrség június 4-én rendelte el az elfogatóparancsot a férfi ellen. A Való Világ 11 megosztó személyisége, VV Rico, azaz Dicati Riccardo egy ideje már eltűnt a reflektorfényből, most azonban a törvénnyel gyűlt meg a baja – írta a Bors.

Elfogatóparancsot adtak ki VV Rico ellen

Fotó: YouToube/RTL

Rendőri körözés VV Rico ellen

A valóságshow-szereplőt kábítószer birtoklása miatt próbálják kézre keríteni az egyenruhások, az elfogatóparancsot a police.hu szerint június 4-én rendelték el.

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