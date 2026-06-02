Elképesztő fordulat a zuglói gyilkosság tárgyalásán: szabadon sétálgat a bíróságon a vádlott

A vád szerint a most 38 éves C. Károly 2022 áprilisában egy durva vita hevében fojtotta meg élettársát, Zsanettet. A legborzasztóbb, hogy a nő 9 éves kisfia is a lakásban tartózkodott a bűncselekmény idején. A férfi a brutális tett után hidegvérrel magára hagyta a sokkos állapotban lévő gyermeket a holttesttel, majd találkozott az édesanyjával, és beültek a moziba egy szuperhősös filmet megnézni. A rendőrök végül ott fogták el a zuglói gyilkossággal vádolt Károlyt.

Fesztelenül, bilincsek nélkül járkált a bíróság területén a zuglói gyilkosság vádlottja

Fotó: Török Gergely Ádám/Bors

A tárgyalás keddi fordulója megdöbbentette a jelenlévőket. C. Károly ellen eddig a legszigorúbb biztonsági intézkedések voltak érvényben, most viszont bilincs nélkül, feltűnően jókedvűen érkezett meg a perre, ahol az ügyvédje és az édesanyja várta.

A férfi a tárgyalás elején azonnal szót kért a bírótól: büszkén közölte, hogy munkát kapott, és engedélyt kért arra, hogy a bűnügyi felügyelet (házi őrizet) alól eljárhasson dolgozni. A bíróság a kérelmet tudomásul vette, döntés később születik az ügyben – adta hírül a Borsonline.hu.

Zaklatja az áldozat családját a zuglói gyilkosság vádlottja?

A tárgyaláson az ügyésznő egy egészen elképesztő és felháborító esetet tárt a bíróság elé.

Feljelentés érkezett a sértett (Zsanett) édesanyja részéről, mely szerint Károly, amióta házi őrizetbe került, megpróbálja őt is és az unokáját is befolyásolni. A beszélgetésekről képeket is csatoltak bizonyítékként. Emiatt újra megfontolandó a férfi szabadlábon védekezése”

– jelentette ki az ügyész.

A férfi a tőle megszokott, magabiztos stílusban azonnal visszautasította a vádakat és mindent letagadott:

Van rá bizonyítékom, hogy ő jelölt be engem. Nem befolyásoltam senkit!”

– szabadkozott.

Titkosított vallomás és balhé a folyosón

A drámai pillanatok után a bíró zárt tárgyalást rendelt el, mivel lejátszották a meggyilkolt Zsanett kisfiának korábbi vallomását, valamint igazságügyi szakértőket hallgattak meg.

A zárt ülés miatt mindenkinek el kellett hagynia a termet, így Károly édesanyja is odakint kényszerült várakozni. A nő a folyosón többször is hangosan összevitatkozott a sajtó munkatársaival, és vehemensen védte a fiát, váltig állítva, hogy C. Károly ártatlan, és nem követett el gyilkosságot.

A férfi továbbra is mindent tagad, a per a bizonyítási eljárással folytatódik.