Beteg kisfiával együtt ugrott a halálba a luxustoronyházból egy házaspár

A Metropolitan Police gőzerővel nyomoz az Elephant and Castle negyedben történt eset körülményei után, ahol a 47 éves Rakesh Narayan Pai, felesége, Aditi Vijay Paralkar, valamint kilencéves kisfiuk, Sid vesztette életét. A sikeres és jómódú házaspár a harminchatodik emeletről, vagyis több mint száz méteres magasságból esett a mélybe, a nyomozók gyanúja szerint pedig a szülők közös, kétségbeesett elhatározásából történt a végzetes zuhanás. Neil Coyle, a terület parlamenti képviselője elmondta, hogy a helyi lakosokat teljesen lesújtotta a háromtagú család elvesztése – írta a The Standard.

Luxustoronyház 36. emeletéről zuhantak a mélybe

Fotó: Gerő Balázs

Betegség állhat a szörnyű zuhanás hátterében

A háttérben meghúzódó okok még a sokat látott detektíveket is megrendítették, ugyanis kiderült, hogy a kisfiú súlyos veseelégtelenséggel küzdött, ráadásul mozgássérült volt és tanulási nehézségekkel is élt. A család korábban még Indiába is visszaköltözött, hogy a gyermek speciális kezelést kaphasson, ám miután a kisfiú állapota nem javult, tavaly visszatértek Londonba.

A feleség barátai szerint az édesanya rendkívül sikeres volt a szakmájában, de a feszített munka és a beteg gyermek folyamatos, egyszemélyes ellátása teljesen felőrölte a mentális egészségét a rokonok támogatása nélkül. Bár a rendőrség harmadik felet nem keres az ügyben, a nyomozás lezárásáig arra kérték a közvéleményt, hogy tartózkodjanak a további találgatásoktól.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Székesfehérváron egy 16 éves diák tisztázatlan okokból kizuhant a József Attila kollégium ötödik emeletéről, és bár súlyos koponyasérülésekkel és belső vérzéssel szállították kórházba, a jelenlegi információk szerint túléli a zuhanást.