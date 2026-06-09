A lezárt gyár tetejére másztak, a mélybe zuhant egy 17 éves fiú – most harcol az életéért

Nem tudhatták, hogy néhány perc múlva majd az életéért kell küzdenie az egyiküknek. A tiltott kaland végére a zuhanás tett pontot, amikor egy 17 éves fiúleesett egy lezárt békéscsabai gyár egyik épületének a tetejéről. A Beol.hu számolt be a szörnyű balesetről.

Zuhanás a mélybe a gyár tetejéről, egy 17 éves fiút szállítottak életveszélyes sérülésekkel a kórházba

Fotó: Illusztráció (Zhou Zhou/Pexels)

Zuhanás után életveszélyes állapotban vitték kórházba

A baleset még május 30-án történt egy békéscsabai gyár kerítéssel lezárt, üzemen kívüli területén, az Orosházi úton. A vállalat tájékoztatása szerint három fiatal jutott be illetéktelenül a területre. A Beol.hu arról ír hogy a fiatalok a folyamatos őrző-védő szolgálat figyelmét kijátszva jutottak be az elzárt gyárterületre, majd felmásztak az egyik épület tetőszerkezetére.

Ekkor történt a tragédia.

A 17 éves fiú lezuhant a magasból, társai pedig azonnal segítséget hívtak.

Azonnal a helyszínre rohantak a mentők

A helyszínre riasztott mentők rövid időn belül megérkeztek. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a fiút a helyszíni ellátást követően életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Állapotáról egyelőre nem közöltek további részleteket.

Tilos lett volna bemenniük a gyár területére

A Wienerberger hangsúlyozta, hogy a gyárterület lezárt magánterület, ahová illetéktelenek nem léphetnek be. A vállalat szerint az üzemen kívüli gyárterületen olyan létesítmények és berendezések találhatók, amelyek megfelelő szakértelem nélkül komoly balesetveszélyt jelentenek. A cég arra is felhívta a figyelmet, hogy még a gondos biztonsági intézkedések ellenére is fokozott veszélynek vannak kitéve azok, akik illegálisan belépnek ilyen területekre.

Együttéreznek a fiú családjával

A vállalat közleményében őszinte együttérzését fejezte ki a megsérült fiatalnak és családjának. A cég bízik abban, hogy a 17 éves fiú teljesen felépül a súlyos balesetből. A történtek ugyanakkor ismét figyelmeztetnek arra, hogy az elhagyatott vagy üzemen kívüli ipari létesítmények nem játszóterek: egyetlen rossz lépés is végzetes következményekkel járhat.

Így van most a székesfehérvári kollégium ötödik emeleti ablakából kizuhant diák

Hatalmas erőkkel vonultak ki a mentők és a tűzoltók vasárnapról hétfőre virradó éjszaka egy székesfehérvári középiskolás intézményhez. A helyi kollégium ötödik emeletéről egy 16 éves, informatikai szakon tanuló diák zuhant ki eddig tisztázatlan körülmények között. A fiatal az épület alatti fedett folyosó tetőszerkezetére esett, ami vélhetően tompította a becsapódást, de így is súlyos sérüléseket szenvedett.