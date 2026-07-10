Árokba hajtott és felborult egy autó a 10-es főúton, a sofőrt feszítővágóval mentették ki

Letért az útról, árokba hajtott, majd a tetejére borulva állt meg egy személyautó a 10-es főúton Nyergesújfalu és Tát között.
Letért az úttestről, árokba hajtott és ott a tetejére borulva állt meg egy személykocsi a 10-es főút Nyergesújfalu és Tát közötti szakaszán.
Feszítővágóval mentették ki a felborult autó sofőrjét a 10-es főúton
Az 50-es kilométernél történt balesethez a nyergesújfalui hivatásos tűzoltók vonultak. Az egység áramtalanította az autót, és annak egyedül utazó sofőrjét feszítővágó segítségével kiszabadította a járműből. A helyszínre mentő érkezett - írja a katasztrófavédelem.
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