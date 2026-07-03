Több jármű rohant egymásba a 4-es főúton, többen megsérültek

A baleset pénteken 9 óra 30 perc körül történt a 4-es főút 200-as kilométerszelvényében, Hajdúszoboszló és Kaba között.

Baleset volt a 4-es úton - Illusztráció - Fotó: Kovács Noémi/Pexels

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint három személyautó és egy kisteherautó ütközött össze. A karambol következtében többen megsérültek, a helyszínre a mentők és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók is kivonultak. A tűzoltók egy járművet áramtalanítottak.

A legfrissebb tájékoztatás szerint a forgalom már félpályán halad a baleset helyszínén, ugyanakkor a közlekedőknek továbbra is torlódásra és lassabb haladásra kell számítaniuk.

A rendőrség fokozott figyelmet és türelmet kér az arra közlekedőktől.