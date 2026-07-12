A mentő már a helyszínen, teljes útzár van a főúton

Áll a forgalom. Frontális ütközés történt a 87-es főúton.
Frontálisan ütközött két autó a 87-es főúton Vasszécseny közelében, emiatt teljes szélességében lezárták az utat - közölte a katasztrófavédelem vasárnap.
A 87-es főúton történt baleset részletei
A baleset a 12-es és 13-as kilométer között történt. A szombathelyi hivatásos tűzoltók az egyik utast feszítővágó segítségével kimentette járművéből. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Korábban az M7-esen is súlyos baleset történt. Mint megírtuk, összeütközött három személygépkocsi az autópályán, a Letenye felé haladó oldalon, Martonvásár térségében, a 30-as kilométerszelvénynél.
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