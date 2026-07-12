A mentő már a helyszínen, teljes útzár van a főúton

Frontálisan ütközött két autó a 87-es főúton Vasszécseny közelében, emiatt teljes szélességében lezárták az utat - közölte a katasztrófavédelem vasárnap.

A mentőt a 87-es főúton történt balesethez riasztották, a helyszínen útzár van (Képünk illusztráció) / Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A 87-es főúton történt baleset részletei

A baleset a 12-es és 13-as kilométer között történt. A szombathelyi hivatásos tűzoltók az egyik utast feszítővágó segítségével kimentette járművéből. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Korábban az M7-esen is súlyos baleset történt. Mint megírtuk, összeütközött három személygépkocsi az autópályán, a Letenye felé haladó oldalon, Martonvásár térségében, a 30-as kilométerszelvénynél.