„A lányom az esküvőjét tervezgette” – perbeszédekkel kezdődött meg az amerikai lány megölésével vádolt ír férfi büntetőügye

A 2024 novembere óta zajló ügy folyamatosan a figyelem középpontjában áll. A tragikus események akkor kezdődtek, amikor a Magyarországra kikapcsolódni érkező Mackenzie Michalski amerikai ápolónő megismerkedett egy ír férfival, M. L. T.-vel az egyik budapesti szórakozóhelyen. A felek között hamar kialakult a vonzalom, amelynek következtében a férfi bérelt lakására távoztak, ahol intim kapcsolatba kerültek.

Perbeszédek hangzottak el a Mackenzie-ügy tárgyalásán

A vádirat szerint azonban az együttlét közben drámai fordulat történt: M. L. T. megfojtotta a nőt, majd a holttestet a Balaton térségébe szállította.

A tárgyalás elején a sértett, tolmács segítségével kommunikáló édesanyja kapott szót. Egyelőre megírt beszédet olvasott fel.

– A lányom életét egy olyan ember dühe oltotta ki, akinek nemet mondtak. Az én lányom biztosan nem mondott igent mindarra, ami történt – mondta Jill. Hozzátette: közös vakációt terveztek azután, hogy a lány Budapesten pihent. „Ehelyett azt kellett megtudnunk, mi történt a lányunkkal. Budapesten a patológián láttuk az arcát, ez örökre nyomot hagy bennünk. A testét az elhamvasztása után hazaszállítottuk Amerikába. Az életünk megváltozott, és minden nehezebb, a bevásárlást, a főzést és az alvást is beleértve. Nem halljuk többé a hangját, nem élvezhetjük az egyedi humorát. Az esküvőjét tervezte leánykora óta, de az már nem valósulhat meg. A barátai egy utazópartnert, egy bizalmast veszítettek el. Az öccse a testvérét, a nagyszülei pedig a kis Kenzie-jüket, akitől bármikor kérhettek egészségi tanácsokat. A lányom egy igazi humanitárius volt. A legszegényebbeken is segített, akik egyébként nem juthattak volna speciális orvosi ellátáshoz0ö – fogalmazott a gyászoló anya, akt a férje támogatott a beszéd közben.

– Ennek a férfinek megengedték, hogy bemocskolja a lányunk jó hírnevét. A történetet a média világszerte tálalta. A lányomnak soha semmi köze nem volt a BDSM-kultúrához, bármit is állított a vádlott védekezésként. A családunk nagyon sokat szenvedett és szenvedni is fog a vádlott szörnyű tettei miatt. Ez a hatalmas szívfájdalom velünk marad életünk végéig. A szakértők megállapították, hogy a vádlott alkalmatlan arra, hogy a társadalomban éljen, ezért félő, hogy később más ártatlan nők is az áldozataivá válhatnak. Arra kérjük a bíróságot, hogy olyan büntetést szabjon ki, ami hűen tükrözi a vádlott extrém kegyetlenségét – fejezte be Jill.