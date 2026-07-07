„A lányom az esküvőjét tervezgette” – perbeszédekkel kezdődött meg az amerikai lány megölésével vádolt ír férfi büntetőügye

A 2024 novembere óta zajló ügy folyamatosan a figyelem középpontjában áll. A tragikus események akkor kezdődtek, amikor a Magyarországra kikapcsolódni érkező Mackenzie Michalski amerikai ápolónő megismerkedett egy ír férfival, M. L. T.-vel az egyik budapesti szórakozóhelyen. A felek között hamar kialakult a vonzalom, amelynek következtében a férfi bérelt lakására távoztak, ahol intim kapcsolatba kerültek.
A vádirat szerint azonban az együttlét közben drámai fordulat történt: M. L. T. megfojtotta a nőt, majd a holttestet a Balaton térségébe szállította.
A tárgyalás elején a sértett, tolmács segítségével kommunikáló édesanyja kapott szót. Egyelőre megírt beszédet olvasott fel.
– A lányom életét egy olyan ember dühe oltotta ki, akinek nemet mondtak. Az én lányom biztosan nem mondott igent mindarra, ami történt – mondta Jill. Hozzátette: közös vakációt terveztek azután, hogy a lány Budapesten pihent. „Ehelyett azt kellett megtudnunk, mi történt a lányunkkal. Budapesten a patológián láttuk az arcát, ez örökre nyomot hagy bennünk. A testét az elhamvasztása után hazaszállítottuk Amerikába. Az életünk megváltozott, és minden nehezebb, a bevásárlást, a főzést és az alvást is beleértve. Nem halljuk többé a hangját, nem élvezhetjük az egyedi humorát. Az esküvőjét tervezte leánykora óta, de az már nem valósulhat meg. A barátai egy utazópartnert, egy bizalmast veszítettek el. Az öccse a testvérét, a nagyszülei pedig a kis Kenzie-jüket, akitől bármikor kérhettek egészségi tanácsokat. A lányom egy igazi humanitárius volt. A legszegényebbeken is segített, akik egyébként nem juthattak volna speciális orvosi ellátáshoz0ö – fogalmazott a gyászoló anya, akt a férje támogatott a beszéd közben.
– Ennek a férfinek megengedték, hogy bemocskolja a lányunk jó hírnevét. A történetet a média világszerte tálalta. A lányomnak soha semmi köze nem volt a BDSM-kultúrához, bármit is állított a vádlott védekezésként. A családunk nagyon sokat szenvedett és szenvedni is fog a vádlott szörnyű tettei miatt. Ez a hatalmas szívfájdalom velünk marad életünk végéig. A szakértők megállapították, hogy a vádlott alkalmatlan arra, hogy a társadalomban éljen, ezért félő, hogy később más ártatlan nők is az áldozataivá válhatnak. Arra kérjük a bíróságot, hogy olyan büntetést szabjon ki, ami hűen tükrözi a vádlott extrém kegyetlenségét – fejezte be Jill.
Magyar György, az ír férfi védője a bizonyítási eljárás újranyitására tesz indítványt.
– Meggyőződésem, hogy a lefolytatott bizonyítási eljárás torz. A sajnálatosan elhunyt sértett magatartási kultúráját a bíróág nem vizsgálhatta. Ezt szakértőkkel kell pótolni. Ha nem tárjuk fel, a bizonyítási eljárás egyoldalúvá válik. Amíg nem vizsgálják a sértett magatartását, nem születhet objektív ítélet. A vádlott magatartáskultúráját ezzel szemben teljeskörűen feltárták. A korrekt ítélethez teljes tényállás szükséges – mondta az ismert ügyvéd.
– A vádhatóság szándékos emberölésről beszél. A lakásban történt együttlét azonban nem szólt másról, mint a szexualitásról. A valóságban konszenzus volt köztük, hiszen előre megállapodtak abban, hogy felmennek a férfi által bérelt lakásba, mégpedig kifejezetten azzal a céllal, hogy szexuális élményt nyújtsanak egymásnak. Az ügyfelem nem kényszerítette a sértettet. A videófelvételeket is láthattuk, melyek igazolták, hogy a felek önfeledten csókolóznak, szerelmesen összebújnak – érvelt Magyar György, aki szerint nyomatékkal kell figyelembe venni a sértetti közrehatást.
– A sértett azzal, hogy egyedül lement a szórakozóhelyre, majd önként felment a vádlott lakására, kinyilvánította, hogy maga is akarta, hogy a szexuális kapcsolat létrejöjjön. A sértett határozottan kérte, hogy a vádlott megkötözze és fájdalmat okozzon neki. A fájdalomokozás és az oxigénhiány növeli a szexuális vágyat. A lány volt az, aki szerette volna megtapasztalni, milyen az, ha nem normális körülmények között szerez szexuális élményt – mondta az ügyvéd, hangsúlyozta, majd leszögezte, hogy szó nem volt arról, hogy a lány tiltakozott volna a történések ellen. Nem szólította fel a férfit, hogy hagyja abba, és nem ment el az ingatlanról. Magyar mindehhez hozzátette: a lány már gyerekkorában borderline-tüneteket produkált, a boncolásakor pedig olyan nyomokat találtak a combján, melyek egyértelműen önkínzásból származtak.
– A vádlott abban a tudatállapotban nem fogta fel, hogy a pofonok és szorítások a sértett halálához vezethetnek. Nem lehet bizonyítékok nélkül feltételezni, hogy a védencem kívánta a tragédiát. Valakit emberölésért elítélni csak kétséget kizáró bizonyítékok alapján lehet, de ilyenek nem állnak rendelkezésre. Baleset történt. Az eset ahhoz hasonlatos, mint amikor valaki ül mellettem egy autóban, egy fának ütközünk, az utasom pedig életét veszti. Én vezettem az autót, de nem akartam a mellettem ülőt megölni.
A sértett táskájában hörgőtágításra kifejlesztett gyógyszert találtak és egy speciális készüléket. Ebből következik, hogy a sértett nem átlagos légzőképességgel rendelkezett.
– A vádlottnak semmi oka nem volt rá, hogy végezzen a sértettel. A szexuális vágy hatására mindketten elvesztették a józan ítélőképességüket. A szándékos emberölés vádja biztosan nem áll meg, de kérdéses a gondatlanságból elkövetett emberölés, mi több, a halált okozó testi sértés is. Semmilyen bizonyíték nem cáfolja a vádlott állítását, hogy kifejezetten azért mentek fel a vádlott lakására, hogy a BDSM-játékot kipróbálják – jelentette ki Magyar György.
A jogász a lány testének eltüntetését azzal magyarázta, hogy védence pánikba esett.
A vádlott az utolsó szó jogán kinyilvánította: mindent a lány kérésére tett.
– Nem voltam tisztában azzal, hogy a lány oldala nyomása egyben a nyaki ér nyomását is jelenti. Amíg a szakértők el nem magyarázták, nem is értettem, hogyan halhatott meg Kenzie. Nem akartam elvenni az életét. Nagyon sajnálom, ami történt,
A bíróság az ügyben holnapután hirdet ítéletet.