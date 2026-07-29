A zalai ál-Jézus külföldön várta a csodát – bilincset kapott a csaló

Egy magyar férfi éveken át Jézus reinkarnációjának adta ki magát Zala megyében, és szeánszokon fogadta követőit. Az ál-Jézus húszmillió forintot csalt ki tőlük, majd a börtönbüntetés elől külföldre szökött.

Milánóban fogták el a zalai ál-Jézust, aki húszmillió forintot csalt ki követőitől, majd a börtönbüntetés elől külföldre szökött. (illusztráció) Fotó: Unsplash

Olaszországban fogták el a zalai ál-Jézust

Olaszországban fogták el azt a 73 éves magyar férfit, aki Jézus reinkarnációjának adta ki magát, és húszmillió forintot csalt ki követőitől Zala megyében. A zalai ál-Jézusként elhíresült férfit Milánóban vették őrizetbe, egy hónappal azután, hogy körözést adtak ki ellene.

A férfi korábban szeánszokat tartott, amelyeken betegeket és tanítványokat fogadott. A hozzá fordulókkal elhitette, hogy különleges képességekkel rendelkezik, követői pedig jelentős összegeket adtak neki. A hatóságok szerint az adományokból luxuséletvitelt finanszírozott.

A bíróság csalás miatt négy év hat hónap szabadságvesztésre ítélte. A férfi nem vonult be a börtönbe, hanem külföldre szökött. A rendőrségi nyilvántartásban a körözésének státuszát már „elfogva” megjelölésre módosították.

A férfi jelenleg az olasz hatóságok őrizetében van, magyarországi kiadatását pedig már intézik – írja a HVG.