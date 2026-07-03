Kétszáz kiskutya életével trükközött a lebukott állatorvos

Több mint kétszáz kiskutya papírjait hamisította meg egy állatorvos és asszisztense Cegléd környékén, hogy az ebeket a jogszabályokat kijátszva, a valós koruknál idősebbnek feltüntetve lehessen külföldre exportálni. A Pest Vármegyei Főügyészség minősített vesztegetés elfogadása és közokirat-hamisítás miatt emelt vádat az ügyben – áll az MTI oldalán.

A lebukott állatorvos több mint 3 millió forintot kapott a fiktív igazolásokért

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Állatorvos és asszisztense bukott le a hamis kutyapapírokkal

A vádirat szerint az állatorvost még 2023 júniusában kereste fel egy kiskutyák exportjával foglalkozó pár. Mivel a külföldi piacokon a legkeresettebbek a még csupán 8-10 hetes kölyökkutyák, a kereskedők komoly akadályba ütköztek a hatályos jogszabályok miatt. A törvények értelmében ugyanis a kutyák külföldre szállításához elengedhetetlen a veszettség elleni oltás – amit legkorábban az állat 12 hetes kora után kaphat meg –, valamint az ezt igazoló állatútlevél is.

A pár tagjai pontosan tudták, hogy a szabályok betartásával elszalasztanák a legjövedelmezőbb időszakot, ezért megállapodtak az állatorvossal és annak asszisztensével. Pénzért cserébe olyan hivatalos okmányok és állatútlevelek kiállítását kérték, amelyek valótlanul igazolták a kölykök életkorát, valamint azt, mintha már megkapták volna a kötelező veszettség elleni oltásokat.

Az illegális üzlet 2023 júniusa és decembere között virágzott. Ezalatt az időszak alatt a csapattá alakult elkövetők mintegy kétszáz kutya esetében állítottak ki hamis közleménylevelet és útlevelet.

A megrendelő pár a fiktív adatokkal ellátott okiratokért összesen több mint 3 millió forintot fizetett ki csúszópénzként az egészségügyi dolgozóknak.

A Pest Vármegyei Főügyészség végül kiterjedt bűncselekmény-sorozat miatt nyújtott be vádiratot. Az állatorvosnak minősített vesztegetés elfogadásának bűntette, míg asszisztensével együtt többrendbeli közokirat-hamisítás bűntette miatt kell felelnie. A kutyákkal kereskedő párt minősített vesztegetés bűntettével, valamint felbújtóként elkövetett, többrendbeli közokirat-hamisítással vádolják. Az ügyben és a vádlottak bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.