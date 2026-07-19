Ambrus Attilának óvszerben csempészték be a viszkit a börtönbe

Ambrus Attila állítása szerint sikeresen csempészett annak idején alkoholt a börtönbe. Kudarcot vallott viszont az a nő, aki 2024 végén ravasz módszerrel próbált kábítószert juttatni a börtönben ülő élettársának: egy levelet kétféle tiltott szerrel itatta át, majd postán feladta.
A küldemény fennakadt az ellenőrzésen, így a szerelmes asszony óriási bajba került. Büntetőeljárás indult ellene, ami a vádemelésig is eljutott. Az elkövető az előkészítő ülésen nem vitatta a vádakat, és a tárgyaláshoz való jogáról is lemondott. A bíróság 2 év, 4 évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. Ezzel kapcsolatban lapunk megkereste a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát (BvOP), akik közölték, az utóbbi években egyre gyakrabban találkoznak kábítószerrel vagy más bódító hatású anyaggal átitatott levelekkel. A beérkező postai küldemények ellenőrzését minden esetben szigorú biztonsági protokollok szerint végzik, és amennyiben felmerül a gyanú tiltott anyag jelenlétére, megteszik a szükséges intézkedéseket, valamint értesítik a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságot. Megtudtuk azt is, hogy
míg régebben főként alkohol és nyugtató hatású gyógyszerek illegális bejuttatására tettek kísérleteket, mára ezek a próbálkozások jóval ritkábbak. Napjainkban a drogok mellett a mobiltelefonok becsempészésével kísérletének a leggyakrabban.
Ambrus Attila hozzátartozói is kísérleteztek
Az Origo arra volt kíváncsi, hogy még milyen módszerekkel próbálkoznak a hozzátartozók, hogy különféle tárgyakat, jellemzően alkoholt vagy drogot csempésszenek a rácsok mögé. A Viszkis rablóként elhíresült Ambrus Attilát a tetteiért 17 év fegyházra ítélték, ám a jó magaviseletéért már 12 év letöltése után szabadult a sátoraljaújhelyi börtönből. A bűnözőből lett keramikus a saját bevallása szerint sosem élt kábítószerekkel és gyógyszerfüggő sem volt, ezért ezek csempészetével kapcsolatban nem szerzett tapasztalatot. Ettől függetlenül persze maga is hallott ezt-azt.
Hogy a többiek milyen módszereket alkalmaztak, arra nem volt rálátásom, mert én el voltam különítve.
Nekem mindig megvoltak a válogatott, úgymond a beépített zárkatársaim, akik jelenthettek rólam. A téglákkal vigyáznom kellett. Amikor még a történetem elején a Gyorskocsi utcában ültem, a pótmamám injekciós tűvel a dzsúzos dobozból ki kiszivattyúzta a gyümölcslevet és viszkit pumpált a helyére, majd a dobozt leragasztotta – nevetett Ambrus, és megjegyezte, ismeretei szerint a rendszer ma már szigorúbb, a csomagküldést pedig általánosságban nem is engedélyezik.
Az én időmben még megoldható volt, hogy a barátnőm a kedvenc italomat óvszerbe töltötte, majd az egészet betette egy öblítős flakonba, majd ráöntötte a Coccolinót. Egyedül azzal nem számoltunk, hogy a viszkis guminak más volt a sűrűsége, ezért fel fog jönni az öblítőszer tetejére. Az volt a szerencsém, hogy az őr akkor nem nézett bele a flakonba. Ez már Sátoraljaújhelyen történt, ami egy rendkívül szigorú intézménynek számított – mesélte az egykori bankrabló.
Ambrus a börtönben rendszeresen fogadhatott látogatót, és azt, hogy viszkire vágyik, az egyik ilyen beszélőn mesélte el a kedvesének.
A Viszkis ismerte a trükköket
A börtönben gyakorlatilag bárminek értéke lehet, ami a kinti világban teljesen hétköznapi. Az egyik legfontosabb rácsok mögötti kereskedelmi eszköz a cigaretta, illetve a tablettás gyógyszer.
Ha valaki egy rabtárstól kér a hó elején egy csomag cigarettát, a hónap végén hármat kell visszaadnia. A fogvatartottak ezeket nem feltétlenül saját fogyasztásra szánják. Ha valakinek cigarettája, esetleg drogja van, az komoly pozíciót jelent a ranglétrán
– magyarázta Ambrus.
- Ha valaki be van állva, a révületében azt sem tudja, hogy éppen hol van. Akkor tulajdonképpen mindegy, hogy a testével a zárka négy fala között tartózkodik, úgy érzi magát, mintha a pálmafák között heverészne. Aki képes arra, hogy ilyen élményhez juttassa a rabokat, annak szava van a többiek között – nevette el magát a jó útra tért rabló.
Akinek pirulái vannak, az a másik kajáját is elkérheti. Ha például rántott húst adnak ebédre, ami népszerű étel odabenn, a rabok azzal is kereskedhetnek. Egy szelet ára jellemzően egy bogyó. Vagy megfordítva, egy bogyó értéke egy szelet hús. Kinek melyikre van nagyobb szüksége
– tette hozzá.
Hogy a rabok hogyan jutnak gyógyszerhez vagy droghoz? Erre is megvannak a megfelelő módszerek.
- Előfordult, hogy egy fogvatartotthoz látogató érkezett, aki a végbelében elrejtve vitt be a párjának pirulákat, és amikor az őrök egy pillanatra nem figyeltek, egyszerűen átadta neki, hogy ő szintén a végbelében elrejtse. Persze ez a módszer sem tökéletes, mert időnként testüreg-ellenőrzés is előfordult odabenn – tudatta Ambrus Attila.
Információink szerint a börtönök egészségügyi személyzete pontosan tudja, hogy a rabok szívesen kereskednek a különféle nyugtatókkal és fájdalomcsillapítókkal. Van olyan börtön, ahol a naponta többszöri gyógyszerosztás alkalmával az ápolók a tablettát fogóval egy kupica vízbe törik, és megvárják, míg a rabok lenyelik.
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