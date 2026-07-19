Ambrus Attilának óvszerben csempészték be a viszkit a börtönbe

Ambrus Attila állítása szerint sikeresen csempészett annak idején alkoholt a börtönbe. Kudarcot vallott viszont az a nő, aki 2024 végén ravasz módszerrel próbált kábítószert juttatni a börtönben ülő élettársának: egy levelet kétféle tiltott szerrel itatta át, majd postán feladta.

Ambrus Attila ma már becsületesen él Fotó: MW

A küldemény fennakadt az ellenőrzésen, így a szerelmes asszony óriási bajba került. Büntetőeljárás indult ellene, ami a vádemelésig is eljutott. Az elkövető az előkészítő ülésen nem vitatta a vádakat, és a tárgyaláshoz való jogáról is lemondott. A bíróság 2 év, 4 évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. Ezzel kapcsolatban lapunk megkereste a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát (BvOP), akik közölték, az utóbbi években egyre gyakrabban találkoznak kábítószerrel vagy más bódító hatású anyaggal átitatott levelekkel. A beérkező postai küldemények ellenőrzését minden esetben szigorú biztonsági protokollok szerint végzik, és amennyiben felmerül a gyanú tiltott anyag jelenlétére, megteszik a szükséges intézkedéseket, valamint értesítik a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságot. Megtudtuk azt is, hogy

míg régebben főként alkohol és nyugtató hatású gyógyszerek illegális bejuttatására tettek kísérleteket, mára ezek a próbálkozások jóval ritkábbak. Napjainkban a drogok mellett a mobiltelefonok becsempészésével kísérletének a leggyakrabban.

Ambrus Attila hozzátartozói is kísérleteztek

Az Origo arra volt kíváncsi, hogy még milyen módszerekkel próbálkoznak a hozzátartozók, hogy különféle tárgyakat, jellemzően alkoholt vagy drogot csempésszenek a rácsok mögé. A Viszkis rablóként elhíresült Ambrus Attilát a tetteiért 17 év fegyházra ítélték, ám a jó magaviseletéért már 12 év letöltése után szabadult a sátoraljaújhelyi börtönből. A bűnözőből lett keramikus a saját bevallása szerint sosem élt kábítószerekkel és gyógyszerfüggő sem volt, ezért ezek csempészetével kapcsolatban nem szerzett tapasztalatot. Ettől függetlenül persze maga is hallott ezt-azt.

Hogy a többiek milyen módszereket alkalmaztak, arra nem volt rálátásom, mert én el voltam különítve.

Nekem mindig megvoltak a válogatott, úgymond a beépített zárkatársaim, akik jelenthettek rólam. A téglákkal vigyáznom kellett. Amikor még a történetem elején a Gyorskocsi utcában ültem, a pótmamám injekciós tűvel a dzsúzos dobozból ki kiszivattyúzta a gyümölcslevet és viszkit pumpált a helyére, majd a dobozt leragasztotta – nevetett Ambrus, és megjegyezte, ismeretei szerint a rendszer ma már szigorúbb, a csomagküldést pedig általánosságban nem is engedélyezik.

Az én időmben még megoldható volt, hogy a barátnőm a kedvenc italomat óvszerbe töltötte, majd az egészet betette egy öblítős flakonba, majd ráöntötte a Coccolinót. Egyedül azzal nem számoltunk, hogy a viszkis guminak más volt a sűrűsége, ezért fel fog jönni az öblítőszer tetejére. Az volt a szerencsém, hogy az őr akkor nem nézett bele a flakonba. Ez már Sátoraljaújhelyen történt, ami egy rendkívül szigorú intézménynek számított – mesélte az egykori bankrabló.

Ambrus a börtönben rendszeresen fogadhatott látogatót, és azt, hogy viszkire vágyik, az egyik ilyen beszélőn mesélte el a kedvesének.