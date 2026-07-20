Rendőrök elől menekült, kórházba juttatott egy vétlen sofőrt az ámokfutó

Súlyos baleset miatt rohantak a budapesti mentők a hétvégén a 13. kerületbe: két autó karambolozott. Ráadásul a vétkes sofőr épp a rendőrök elől menekült, mert körözték. Az ámokfutó nem állt meg a járőröknek, elszáguldott és pár utcával arrébb belerohant egy szabályosan kikanyarodó kocsiba.

Mind az ámokfutó, mind a vétlen sofőr kocsija totálkárosra tört

Fotó: TV2

Rendőrök elől menekült az ámokfutó: balesetet okozott

A becsapódás következtében mind az ámokfutó, mind a vétlen sofőr kocsijának a motorháztetője felgyűrődött. A két jármű az ütközést követően a villamossínekre sodródott. Összesen négyen sérültek meg: a két sofőr, valamint egy-egy utas is, mindannyian kórházba kerültek.

"Kettő rohamkocsit, valamint egy esetkocsit indítottunk a balesethez. Négy embert láttak e a kollégák. Egy fiatal férfit, aki szédült, egy fiatal nőt, aki térd- és csípőfájdalomra panaszkodott, egy 30 év körüli nőt fejsérüléssel, valamint egy 40 év körüli férfit, akit súlyos láb- és mellkassérülései miatt teljes teströgzítéssel vittek kórházba" - közölte a Tényekkel Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.