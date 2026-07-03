A lányát védte a dühöngő szörnyetegtől, majdnem az életével fizetett a borsodi após

Börtönbüntetést kér az ügyészség arra a borsodi férfira, aki a családi béke helyreállítása helyett brutálisan helybenhagyta saját apósát. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt emelt vádat az elkövető ellen, akinek agresszív kitörése akár tragédiával is végződhetett volna – olvasható az Ügyészség oldalán.

Az após hiába próbálta meg lecsillapítani a dühöngő férfit

Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

Részegen esett neki saját apósának

A drámai események hátterében egy teljesen megromlott házasság állt. A feleség már korábban többször is határozottan felszólította férjét, hogy költözzön el a közös családi házból, ám a férfi erre makacsul nem volt hajlandó. A feszültség végül 2025 novemberének egyik éjszakáján hágott a tetőfokára, amikor a vádlott súlyosan ittas állapotban tért haza.

Az otthon várakozó feleség segítségül hívta az édesapját, hogy jelenlétével biztonságot nyújtson. Az idős férfi megérkezése után azonnal megpróbálta lecsillapítani a kedélyeket, és békíteni igyekezett a veszekedő házastársakat. A részeg családfőt azonban nem lehetett észérvekkel megfékezni: dühében hirtelen a feleségére rontott, és meg akarta ütni az asszonyt.

A lánya védelmére kelő após ekkor közbelépett, elkapta a támadó kezét, és megpróbálta őt leültetni, hogy megnyugodjon. A vádlott ekkor teljesen elveszítette az önkontrollját, és teljes erejéből, ököllel többször arcul ütötte az apóst. Az idős ember a csapásoktól a földre zuhant, de a dühöngő férfi ekkor sem állt le, és kíméletlenül tovább verte a földön fekvő, kiszolgáltatott áldozatát.

Bár a sértett szerencsére túlélte a brutális bántalmazást, az orvosszakértői vélemények szerint a gátlástalan ütések miatt az életveszélyes sérülések kialakulásának reális és közvetlen lehetősége állt fenn.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség a korábban büntetlen előéletű vádlottal szemben letöltendő börtönbüntetés kiszabását, valamint a közügyektől való eltiltást indítványozott a bíróságnak. Az ügyészség a bűncselekmény súlyára és a gátlástalan elkövetési módra való tekintettel azt is indítványozta, hogy a férfi a büntetéséből semmilyen körülmények között ne legyen feltételes szabadságra bocsátható.