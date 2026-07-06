Tehetetlenül zuhant a mélybe a 23 éves fiatal, áramütés okozta halálát

Életét vesztette egy 23 éves fiatalember vasárnap délután Romániában, Suceava megyében. A fiatal egy villanyoszlopra mászott fel, hogy kicseréljen egy kábelt, amikor áramütés érte. A mentők a helyszínre siettek, de a férfi életét már nem tudták megmenteni.

Felfoghatatlan veszteség: áramütés okozta a fiatal halálát

Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Az áramütés okozta tragédia körülményei

Az áldozat a hírek szerint azért mászott fel az oszlopra, hogy egy vezetéket cseréljen ki, ám a munkálat közben megrázta az áram, a lökés erejétől pedig tehetetlenül zuhant a mélybe.

A tragédiához azonnal riasztották a hatóságokat - írja a Maszol.

A helyi mentőegység érkezett meg elsőként a helyszínre, mivel ők voltak a legközelebb. A pácienst a magasból való zuhanás következtében többszörös, súlyos trauma állapotában találták, és már nem volt keringése, sem légzése. Azonnal megkezdték az újraélesztési manővereket, amelyeket a rohammentő orvosi stábjának megérkezése után is emelt szinten folytattak, ám a hosszas küzdelem sajnos eredménytelen maradt

– olvasható a katasztrófavédelem közleményében. A mentőorvosok végül kénytelenek voltak megállapítani a fiatalember halálát, a rendőrség vizsgálatot indított a haláleset pontos körülményeinek tisztázására.

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