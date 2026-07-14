Áramütés a vonat tetején: megszólalt a barátjáért az életét kockáztató hős fiú édesapja

Két, középiskolás korú fiatal mászott fel egy tehervonat tetejére Budafokon július 10-én kora este. Mindkettőjüket áramütés érte. Az egyikük azonnal elhunyt, társát életveszélyes állapotban szállították kórházba.
Négy évvel ezelőtt egy kísértetesen hasonló tragédia történt Magyarországon. Akkor egy fiatal azért mászott fel egy vagon tetejére, hogy szelfit készítsen. Amikor egy a közelben levő társa meglátta, hogy a barátját áramütés érte, nem gondolkodott, hanem azonnal a bajba jutott kamasz segítségére sietett, aminek következtében az áram őt is megrázta, és súlyos égési sérüléseket szenvedett. Mindkét fiatalt életveszélyes állapotban szállították kórházba. A hős tinédzser végül a kórházban tudta meg, hogy nem sikerült a barátját megmentenie. Soma ma már egy 20 éves, frissen érettségizett férfi, ám a balesete nyomait máig viseli, és nagy valószínűséggel viselni is fogja.
– A fiamnak még folyamatos bőrműtétei vannak. Ezek még nem esztétikai, hanem funkcionális beavatkozások. Legutóbb egy rosszul összeforrt csontot műtöttek, mert amikor az áramütés után leugrott a vonatról, eltört a lába.
Jelenleg is lábgépet visel. Hetente járunk továbbra is gyógytornára, hegkezelésre a Bethesda Kórházba. Máskülönben önálló életre képes. Idén érettségizett a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában nagyon sikeresen, kitűnőre – kezdte Csáky László, Soma édesapja, majd azt is elmondta, miért vállalta az interjút.
Szeretném felhívni mindenki, főleg a gyerekek figyelmét, hogy egy vonat tetejére felmászni veszélyes, és egyáltalán nem menő. Hozzáteszem, még abban a populációban, abban a korosztályban sem, amelyben az ilyen balesetek jellemzőek
– magyarázta a férfi.
Az áramütés nem játék
A kérdésre, hogy Soma hogy tudta magát túltenni a barátja halálán, gondolkodás nélkül válaszolt.
– A tragédia természetesen egy kicsit a mai napig nyomasztja, de valójában nagyon szabadon és vidáman él. A szándék, hogy akár a halála árán is megpróbálta megmenteni a barátját, Soma számára nagyon felemelő. A fiam mindent megtett, de református keresztyénként tudjuk, hogy az életről nem mi döntünk. Ezért is vagyok nagyon dühös azokra, akik felmásznak, mert hogyha valaki ilyet tesz, egy igazi jó barát, egy társ, egy pár nem fog gondolkozni, hogy megmentse, ezáltal ő is biztosan bajba kerül – mondta László.
A fiatalok körében manapság hódítanak a különböző internetes kihívások. Ezek némelyike ártalmatlan, egy részük viszont kifejezetten veszélyes. Abból némi kellemetlenséget leszámítva különösebb baj nem származik, ha valaki nyakon önti magát egy vödör jeges vízzel vagy megiszik egy pohár sós tejet, viszont az életével játszik, aki egy háztető peremén egyensúlyozva fotózza magát, vagy hasonló célból felmászik egy vagonra.
Ezek a kihívások azért nagyon érdekesek, mert olyan területre tévednek, amely se nem hasznos, se nem előremutató, se nem vagány Lehet, hogy egy pici nagyobb elérést hoz egy csatornának, mert már elnézést a szóért, az emberek szívesen nézik a hülyéket és a butákat. Az mindig ugye egy állatkerti feelinget ad a nézőnek, hogy úristen, ilyen is van. Én kérném a fiatalokat, hogy ne vállalják föl ezt a csacsiszerepet, mert nem lesznek példaképek, viszont egy nagyfeszültségű égési sérülés egy életre szól, amennyiben egyáltalán az élet megmarad
– mondta az édesapa.
Soma egyelőre csak botokkal képes járni, de a család bízik benne, hogy a fiatal férfi egy nap eldobhatja a segédeszközöket
– Egyelőre örülünk, hogy itt van velünk, örülünk, hogy el tudta végezni a gimnáziumot, örülünk, hogy bizonyos szempontból teljes értékű életet él, de hogy mit hoz a jövő egy égésbetegségnél, erre gyarlóság lenne bármit mondani – jelentette ki László.
Mikor Somát kórházba szállították, az orvosok egyáltalán nem tudták biztosra megmondani, hogy az akkor 15 éves fiú egyáltalán életben marad-e.
– A fiam nem véletlenül jár a Sárospataki Református Kollégiumba. Hitben élő emberek vagyunk, tehát mi azt kértük Istentől, hogy ha méltó életet élhet Soma, akkor maradjon, ha nem, akkor ne. Az Úr igéje így szól: „kegyelmezek, akinek kegyelmezek, irgalmazok, akinek irgalmazok”. Tehát ez nem a mi dolgunk az életről rendelkezni, ez a tudat pedig óriási erőt adott. Hogy mit jelent a „méltó”, azt mi sem tudtuk pontosan. Somának van kettő nővére, ezért valójában döbbenetes módon, de úgy éltük meg, hogy mindent megteszünk érte. Hogyha ennyi évet kapott a földön, akkor tovább kell mennünk, hiszen mit mondhatnánk a lányoknak? Azt, hogy apa és anya öngyilkos lett a szomorúságtól? Az élet a az élőké, és úgy gondoltuk, hogy az élet megy tovább Soma nélkül is. Ez nagyon durván hangzik, de így gondolkodtunk. Egyébként nagyon érdekes, hogy a fiú, akiért Soma felment, nagypénteken távozott. A srác a baleset után még 10 napot élt – emlékezett vissza az édesapa.
A szülőknek a 65. napon mondta először egy nővér, hogy „ilyenkor már nem szoktak meghalni”. László és a felesége tehát két és fél hónapon keresztül bent voltak a fiuknál vagy telefonáltak az orvosoknak.
Naponta feltettük a kérdést, hogy Soma él-e még. Napi 8-10 órát bent voltunk az intenzíven és imádkoztunk. A fiamat mesterséges kómában tartották, mert a fájdalmakat nem tudta volna elviselni. Gondoljon valaki arra, hogy mikor vasalóval megégeti magát vagy gyufával az ujjhegyét. Na most, ha egy test 60 százalékán keletkeznek égési sérülések, bárki elképzelheti, milyen érzés. Nem véletlenül kapott egy hónapig ópiátalapú gyógyszereket
– mondta az édesapa.
Miután Soma magához tért, még sok napig nem tudott beszélni, hiszen lélegeztetőgépre kötötték, ezen kívül pedig kanülök lógtak ki belőle és gyomorszondát is kapott. A fiú érdekes módon sok mindenre emlékezett.
– Tudta, hogy elveszítette a barátját, hiába volt kábításban, és tökéletesen tisztában volt a helyzetével. Az intenzíves nővérek azt mondták, hogy kábítás ellenére kvázi mindent hallott. Éppen ezért az ápolók nem is beszélnek ilyen témákról a kábított gyerek mellett. Hat napig egyébként pont a fiam mellett feküdt a barátja is. A mai napig nem tudjuk megfejteni, hogy Soma ezt honnan tudta, de tudta – árulta el László.
Miután Soma a vagonról leesett, az egyik társa azonnal elkezdte oltani az arcát. Ennek, és persze a bőrpótlásoknak köszönhetően a fején csak közvetlen közelről látszanak a baleset nyomai.
– Ha maradt egy pici bőr a combján, akkor onnan ültettek át a nyakára. Akkor persze már a combja is sérült lett. Arra azonban nincs esély, hogy a hegek teljesen eltűnjenek.
Somának egyébként komoly párkapcsolata van. A barátnőjét még a baleset előtt ismerte meg a gimnáziumban. Ez a család számára is ajándék. Bár a fiú bal arcán súlyosabb égési sérüléseket szenvedett, ezek a területek az elvégzett korrekciós beavatkozásoknak köszönhetően mára jelentősen javultak, így megjelenése egyáltalán nem hat riasztónak vagy rendkívülinek. A hétköznapi életben, megfelelő öltözékben – például hosszú ujjú felsőben vagy öltönyben – az égési nyomok nagy része rejtve marad. Mivel a homloktájéka és a kézfejei nem érintettek, valamint hosszú haja is takarja az arcának bizonyos részeit, a mindennapi társadalmi érintkezésben, például egy bevásárlóközpontban sem kelt feltűnést, és nem teszi szükségessé az elszigetelődését.