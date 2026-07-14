Áramütés a vonat tetején: megszólalt a barátjáért az életét kockáztató hős fiú édesapja

Két, középiskolás korú fiatal mászott fel egy tehervonat tetejére Budafokon július 10-én kora este. Mindkettőjüket áramütés érte. Az egyikük azonnal elhunyt, társát életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Soma túlélte az áramütést Fotó: Somakonyv.hu

Négy évvel ezelőtt egy kísértetesen hasonló tragédia történt Magyarországon. Akkor egy fiatal azért mászott fel egy vagon tetejére, hogy szelfit készítsen. Amikor egy a közelben levő társa meglátta, hogy a barátját áramütés érte, nem gondolkodott, hanem azonnal a bajba jutott kamasz segítségére sietett, aminek következtében az áram őt is megrázta, és súlyos égési sérüléseket szenvedett. Mindkét fiatalt életveszélyes állapotban szállították kórházba. A hős tinédzser végül a kórházban tudta meg, hogy nem sikerült a barátját megmentenie. Soma ma már egy 20 éves, frissen érettségizett férfi, ám a balesete nyomait máig viseli, és nagy valószínűséggel viselni is fogja.

– A fiamnak még folyamatos bőrműtétei vannak. Ezek még nem esztétikai, hanem funkcionális beavatkozások. Legutóbb egy rosszul összeforrt csontot műtöttek, mert amikor az áramütés után leugrott a vonatról, eltört a lába.

Jelenleg is lábgépet visel. Hetente járunk továbbra is gyógytornára, hegkezelésre a Bethesda Kórházba. Máskülönben önálló életre képes. Idén érettségizett a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában nagyon sikeresen, kitűnőre – kezdte Csáky László, Soma édesapja, majd azt is elmondta, miért vállalta az interjút.

Szeretném felhívni mindenki, főleg a gyerekek figyelmét, hogy egy vonat tetejére felmászni veszélyes, és egyáltalán nem menő. Hozzáteszem, még abban a populációban, abban a korosztályban sem, amelyben az ilyen balesetek jellemzőek

– magyarázta a férfi.

Az áramütés nem játék

A kérdésre, hogy Soma hogy tudta magát túltenni a barátja halálán, gondolkodás nélkül válaszolt.

– A tragédia természetesen egy kicsit a mai napig nyomasztja, de valójában nagyon szabadon és vidáman él. A szándék, hogy akár a halála árán is megpróbálta megmenteni a barátját, Soma számára nagyon felemelő. A fiam mindent megtett, de református keresztyénként tudjuk, hogy az életről nem mi döntünk. Ezért is vagyok nagyon dühös azokra, akik felmásznak, mert hogyha valaki ilyet tesz, egy igazi jó barát, egy társ, egy pár nem fog gondolkozni, hogy megmentse, ezáltal ő is biztosan bajba kerül – mondta László.