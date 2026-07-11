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áramütés

Tragédia Budapesten: meghalt egy 17 éves fiú, miután felmászott egy tehervonatra

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Tragédiába torkollott egy péntek esti kaland Budapesten: egy 17 éves fiú meghalt, egy 16 éves lány pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután felmásztak egy tehervagon tetejére a Budafok-Háros vasútállomáson. A lány testfelületének mintegy 70 százaléka megégett, állapota válságos. A velük lévő harmadik fiatal fizikailag nem sérült meg, de sokkos állapotban vitték kórházba az áramütést követően.
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áramütésBudafoktehervonat

Halálos vasúti baleset történt péntek este a budapesti Budafok-Háros állomáson. Egy 17 éves fiú és egy 16 éves lány felmászott egy tehervagon tetejére, ahol a felsővezeték miatt áramütés érte őket - írja a Blikk.

vasút vonat, áramütés
Áramütés végzett a tinédzserrel - Fotó: Pexels / Pexels

A fiú olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

 A lányt életveszélyes állapotban vitték az égéscentrumba, az Országos Mentőszolgálat szerint testfelületének mintegy 70 százaléka megégett.

A társaságukkal lévő másik 16 éves lány nem mászott fel a vagonra, így nem sérült meg, a történtek miatt azonban sokkos állapotban került kórházba. A mentőket egy arra haladó vonat utasai riasztották.

Idén ez már nem az első halálos áramütés

Az RTL Híradó szerint idén ez már a harmadik hasonló baleset. Júniusban Várpalotán egy 11 éves fiút ért áramütés, miután felmászott egy vasúti kocsira, ő még mindig kórházi kezelésre szorul.

A MÁV ismét arra figyelmeztet, hogy a vasúti területeken a felsővezeték közvetlen érintés nélkül is halálos áramütést okozhat, ezért a szerelvényekre felmászni életveszélyes.

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