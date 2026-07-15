Kiderült, mit mondott gyanúsítotti kihallgatásán Hajdu János az aranykonvojügyben

A 444.hu által bemutatott jegyzőkönyv szerint Hajdu János március 3-án – két nappal az ukrán pénzszállítók elfogása előtt – kapott hívást Farkas Örstől, a Miniszterelnöki Kabinetiroda akkori, polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkárától. Farkas kérésére Hajdu az Információs Hivatal (IH) épületébe ment, ahol a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetőjének helyettesével, valamint további két, számára ismeretlen hivatali személlyel egyeztetett. Elmondása szerint azzal sem volt tisztában, hogy az érintettek az Információs Hivatalhoz, az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz vagy a NAV-hoz tartoztak-e. A volt TEK-vezér ekkor értesült először a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítókról. Ott tájékoztatták arról is, hogy a szolgálatok feljelentést terveznek tenni az „aranykonvoj” szabálytalan – bár nem illegálisnak minősített – jellege miatt.

Látványos felvételt tett közzé a TEK márciusban, az ukrán aranykonvoj elleni akcióról

(Fotó: részlet a videóból)

A tanúvallomások alapján komoly belső feszültségek és szakmai aggályok merültek fel az akció végrehajtása során. A rajtaütést követően a TEK átadta a jelentéseket és jegyzőkönyveket a NAV-nak, ám az adóhatóság egyik vezetője szerint ezek a dokumentumok pontatlanok voltak.

Vallomása szerint ugyanezen NAV-os vezető a kihallgatások során kérte a TEK-esektől a bilincsek levételét, mondván: „tanút nem hallgatunk ki bilincsben”. Erre nem kapott érdemi választ, kollégái hasonló kérését pedig azzal utasították el, hogy „a tábornok”, vagyis Hajdu János így rendelkezett.

A szállítmányt kísérő ukrán állampolgárok ügyvédje szerint ügyfeleit 29 órán keresztül bilincsben és csuklyában tartották, ráadásul egyikük életmentő orvosi ellátásra szorult. Emiatt ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Horváth Lóránt ugyanakkor négy személy – köztük Orbán Viktor volt miniszterelnök – őrizetbe vételét és letartóztatásuk elrendelését indítványozta.

Az „aranykonvojügy” háttere és jelenlegi állása

Amint arról korábban beszámoltunk, 2026. március 5-én, az M0-s autóúton a NAV két páncélozott autóban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat foglalt le 7 ukrán állampolgártól, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornoktól.