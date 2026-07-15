Kiderült, mit mondott gyanúsítotti kihallgatásán Hajdu János az aranykonvojügyben

A 444.hu által bemutatott jegyzőkönyv szerint Hajdu János március 3-án – két nappal az ukrán pénzszállítók elfogása előtt – kapott hívást Farkas Örstől, a Miniszterelnöki Kabinetiroda akkori, polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkárától. Farkas kérésére Hajdu az Információs Hivatal (IH) épületébe ment, ahol a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetőjének helyettesével, valamint további két, számára ismeretlen hivatali személlyel egyeztetett. Elmondása szerint azzal sem volt tisztában, hogy az érintettek az Információs Hivatalhoz, az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz vagy a NAV-hoz tartoztak-e. A volt TEK-vezér ekkor értesült először a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítókról. Ott tájékoztatták arról is, hogy a szolgálatok feljelentést terveznek tenni az „aranykonvoj” szabálytalan – bár nem illegálisnak minősített – jellege miatt.
A tanúvallomások alapján komoly belső feszültségek és szakmai aggályok merültek fel az akció végrehajtása során. A rajtaütést követően a TEK átadta a jelentéseket és jegyzőkönyveket a NAV-nak, ám az adóhatóság egyik vezetője szerint ezek a dokumentumok pontatlanok voltak.
Vallomása szerint ugyanezen NAV-os vezető a kihallgatások során kérte a TEK-esektől a bilincsek levételét, mondván: „tanút nem hallgatunk ki bilincsben”. Erre nem kapott érdemi választ, kollégái hasonló kérését pedig azzal utasították el, hogy „a tábornok”, vagyis Hajdu János így rendelkezett.
A szállítmányt kísérő ukrán állampolgárok ügyvédje szerint ügyfeleit 29 órán keresztül bilincsben és csuklyában tartották, ráadásul egyikük életmentő orvosi ellátásra szorult. Emiatt ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Horváth Lóránt ugyanakkor négy személy – köztük Orbán Viktor volt miniszterelnök – őrizetbe vételét és letartóztatásuk elrendelését indítványozta.
Az „aranykonvojügy” háttere és jelenlegi állása
Amint arról korábban beszámoltunk, 2026. március 5-én, az M0-s autóúton a NAV két páncélozott autóban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat foglalt le 7 ukrán állampolgártól, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornoktól.
Egy belső NAV-vizsgálat utólag megállapította, hogy a nyomozás elrendelése és a TEK bevonása is jogsértő lehetett, és eleinte az Oscsadbank pénzének lefoglalására sem volt megfelelő jogalap.
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség szerint a pénzmosás gyanúja fennállt, a NAV kijelölése szabályos volt, a nyomozást pedig jelenleg az osztrák jogsegélykérelem megérkezéséig felfüggesztették.
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogva tartás bűntettének gyanújával hallgatta ki Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatóját. Hajdu Jánost az ügyben. A volt rendőr altábornagy panaszt tett a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, azonban vallomást tett. Hajdu János jelenleg szabadlábon védekezik.
Két adóhivatali vezetőt is leváltottak az aranykonvojügy miatt
Szilágyi Tamás, a NAV Bűnügyi Főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató-helyettes és a Központi Nyomozó Főosztály főosztályvezetője, Tóth Márk megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – értesült a HVG, amelynek a Pénzügyminisztérium megerősítette a leváltások hírék. A HVG úgy tudja, a két vezetőt az aranykonvojügyben végzett belső vizsgálat eredményeként válthatták le, ők voltak ugyanis a NAV részéről a legmagasabb rangú résztvevők az akcióban. A lap szerint ugyanakkor Szilágyi és Tóth az akcióban valamelyest ellenálltak a nyomásnak, nem ítélték bűncselekménynek az ukránok pénzszállítását, és csak tanúként voltak hajlandóak kihallgatni őket. Értesüléseik szerint a vezetők azonban több olyan szakmai hibát is elkövettek, amelyet a mostani belső vizsgálatban nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Belementek például abba, hogy bár a NAV volt a nyomozó szerv, a pénzszállítókat mégis a TEK-nél állítsák elő.
A NAV a lap megkeresésére azt írta, „tekintettel arra, hogy az egyes intézkedések esetében megállapítható volt a szabálytalanság, a NAV újabb, de már teljes körű vizsgálatot rendelt el”.