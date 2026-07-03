Két éve történt a szörnyű tragédia: három életet oltott ki egy bedrogozott ámokfutó az Árpád hídon

Két évvel ezelőtt, 2024. július 3-án éjszaka több bejelentés is érkezett a rendőrségre, miszerint egy Óbuda felől érkező taxi a forgalommal szemben, óriási sebességgel száguldott fel az Árpád hídra. A tudatmódosító szerek hatása alatt álló ámokfutó, a 43 éves B. Gergely nem sokkal korábban, a III. kerületi Tavasz utcában erőszakkal lopta el egy ott várakozó taxis nő autóját, amivel aztán a halálos balesetet okozta.

A férfi ezt követően a forgalommal szemben hajtott fel az Árpád hídra, ahol összeütközött egy szabályosan közlekedő autóval, de ekkor még nem sérült meg senki. A hídon továbbra is a forgalommal szemben haladt Pest irányába, majd a margitszigeti lehajtó után karambolozott egy Suzukival és egy másik taxival.

Szerelmespár vesztette életét az Árpád hídon

A hármas balesetben a 43 éves ámokfutó, valamint a Suzukit vezető 34 éves B. Ervin és 32 éves menyasszonya, Sz. Mónika a helyszínen elhunyt. A másik taxi vezetőjét és három utasát a tűzoltók vágták ki a roncsból, majd a mentők kórházba szállították őket.

A tragédiát különösen szívfacsaróvá teszi, hogy a fiatal pár éppen házasodni készült: aznap is esküvői meghívóikat vitték el személyesen szeretteiknek. A szertartást három nappal a baleset után tartották volna meg.

Elfogták, majd elengedték a rendőrök

Később kiderült, hogy a baleset napjának reggelén a rendőrök bejelentést kaptak a III. kerületből egy zavartan viselkedő férfiről, akinél kábítószergyanús anyagot találtak. A gyorsteszt ki is mutatta a drogfogyasztást, amit a férfi beismert, de vallomást nem tett. A később a három ember halálával járó tragédiát okozó férfit azonban nem vették őrizetbe, mert a rendőrség szerint nem álltak fenn ennek a feltételei.