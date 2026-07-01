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Árpád híd

Három éve rázta meg az országot az Árpád hídon történt gázolás – így változott meg Budapest közlekedése

32 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Három éve ezen a napon történt az Árpád hídon az a tragikus baleset, amely egy 26 éves kerékpáros életét követelte. Az ügy az elmúlt évek egyik legnagyobb visszhangot kiváltó közlekedési balesetévé vált Magyarországon, amely nemcsak hosszú büntetőeljárást indított el, hanem jelentős közlekedésbiztonsági változásokat is eredményezett Budapesten.
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Árpád hídbiciklisbalesetgázolásMercedesBMW

A tragédia 2023. július 1-jére virradó éjszaka történt. A nyomozás szerint három nagy teljesítményű személyautó haladt egymás közelében a Róbert Károly körút és az Árpád híd térségében, amikor két sofőr "spontán gyorsulásba kezdett".

Baleset az Árpád hídon - Fotó: Bors

A vádirat szerint az egyik, közel 700 lóerősre tuningolt Mercedes vezetője kikapcsolta autója menetstabilizáló rendszerét, majd a megengedett 70 km/órás sebesség helyett mintegy 168–170 km/órával haladt az Árpád hídon. A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely előbb a szalagkorlátnak ütközött, majd átszakította a kerékpárutat védő korlátot.

A Mercedes ekkor elgázolt egy szabályosan közlekedő, 26 éves kerékpárost, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban meghalt.

Az irányíthatatlanná vált autó felborult, majd a mögötte haladó BMW is beleütközött. A két autó vezetője súlyosan megsérült.

Baleset az Árpád hídon - Fotó: Bors

Hónapokig tartó nyomozás követte az Árpád hídi tragédiát

A rendőrségi és igazságügyi vizsgálatok részletesen rekonstruálták a történteket. A szakértők megállapították, hogy a Mercedes jelentősen túllépte a megengedett sebességet, a menetstabilizáló rendszer kikapcsolása pedig tovább növelte a baleset kockázatát.

A Mercedes vezetőjét a baleset után kórházban hallgatták ki, majd letartóztatták. Később bűnügyi felügyelet alá került, amelyet idővel megszüntettek.

2024 novemberében emeltek vádat

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség 2024. november 19-én emelt vádat az ügyben.

A vádirat szerint a Mercedes 35 éves vezetőjét halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével, míg a mögötte haladó BMW sofőrjét közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolták.

Az ügyészség a Mercedes vezetőjével szemben letöltendő fogházbüntetés kiszabását és a járművezetéstől való végleges eltiltását indítványozta. A másik vádlott esetében felfüggesztett fogházbüntetés, pénzbüntetés és határozott idejű járművezetéstől eltiltás kiszabását kérte.

A büntetőper előkészítő ülését 2025. szeptember 2-án tartották meg.

Mindkét vádlott beismerte bűnösségét, ugyanakkor egyikük sem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, ezért az eljárás bizonyítási szakasszal folytatódott.

A Mercedes vezetője továbbra is vitatta, hogy gyorsulási verseny zajlott volna, míg a másik vádlott szintén tagadta, hogy versenyzett volna. A bíróságnak a további tárgyalások során többek között a vezetési alkalmasság kérdésében is döntenie kell.

Három évvel a tragédia után az ügyben továbbra sem született jogerős ítélet.

A baleset után szigorítások következtek

Az Árpád hídi tragédia jelentős változásokat indított el Budapest közlekedésbiztonságában.

A rendőrség már a balesetet követő napokban fokozott sebességellenőrzéseket tartott az Árpád hídon, ahol rövid idő alatt több tucat gyorshajtót rögzítettek.

Óbuda-Békásmegyer önkormányzata 2023 őszén traffiboxok telepítéséről döntött a BRFK-val együttműködésben, míg a Fővárosi Önkormányzat bejelentette a fővárosi sebességmérő hálózat jelentős bővítését.

2024 októberének végén 26 modern, hitelesített sebességmérő kamera állt éles üzembe Budapesten. A rendszer összesen 47 forgalmi sáv ellenőrzésére alkalmas, a kamerák pedig folyamatosan mérik a járművek sebességét.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2026-os évértékelője szerint javultak a főváros közlekedésbiztonsági adatai. A 2023-as évhez képest csökkent a halálos és a súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek száma, ami a szakemberek szerint részben a sebességellenőrzések bővítésének és a közlekedésbiztonsági intézkedéseknek is köszönhető.

 

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