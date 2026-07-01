Három éve rázta meg az országot az Árpád hídon történt gázolás – így változott meg Budapest közlekedése

A tragédia 2023. július 1-jére virradó éjszaka történt. A nyomozás szerint három nagy teljesítményű személyautó haladt egymás közelében a Róbert Károly körút és az Árpád híd térségében, amikor két sofőr "spontán gyorsulásba kezdett".
A vádirat szerint az egyik, közel 700 lóerősre tuningolt Mercedes vezetője kikapcsolta autója menetstabilizáló rendszerét, majd a megengedett 70 km/órás sebesség helyett mintegy 168–170 km/órával haladt az Árpád hídon. A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely előbb a szalagkorlátnak ütközött, majd átszakította a kerékpárutat védő korlátot.
A Mercedes ekkor elgázolt egy szabályosan közlekedő, 26 éves kerékpárost, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban meghalt.
Az irányíthatatlanná vált autó felborult, majd a mögötte haladó BMW is beleütközött. A két autó vezetője súlyosan megsérült.
Hónapokig tartó nyomozás követte az Árpád hídi tragédiát
A rendőrségi és igazságügyi vizsgálatok részletesen rekonstruálták a történteket. A szakértők megállapították, hogy a Mercedes jelentősen túllépte a megengedett sebességet, a menetstabilizáló rendszer kikapcsolása pedig tovább növelte a baleset kockázatát.
A Mercedes vezetőjét a baleset után kórházban hallgatták ki, majd letartóztatták. Később bűnügyi felügyelet alá került, amelyet idővel megszüntettek.
2024 novemberében emeltek vádat
A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség 2024. november 19-én emelt vádat az ügyben.
A vádirat szerint a Mercedes 35 éves vezetőjét halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével, míg a mögötte haladó BMW sofőrjét közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolták.
Az ügyészség a Mercedes vezetőjével szemben letöltendő fogházbüntetés kiszabását és a járművezetéstől való végleges eltiltását indítványozta. A másik vádlott esetében felfüggesztett fogházbüntetés, pénzbüntetés és határozott idejű járművezetéstől eltiltás kiszabását kérte.
A büntetőper előkészítő ülését 2025. szeptember 2-án tartották meg.
Mindkét vádlott beismerte bűnösségét, ugyanakkor egyikük sem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, ezért az eljárás bizonyítási szakasszal folytatódott.
A Mercedes vezetője továbbra is vitatta, hogy gyorsulási verseny zajlott volna, míg a másik vádlott szintén tagadta, hogy versenyzett volna. A bíróságnak a további tárgyalások során többek között a vezetési alkalmasság kérdésében is döntenie kell.
Három évvel a tragédia után az ügyben továbbra sem született jogerős ítélet.
A baleset után szigorítások következtek
Az Árpád hídi tragédia jelentős változásokat indított el Budapest közlekedésbiztonságában.
A rendőrség már a balesetet követő napokban fokozott sebességellenőrzéseket tartott az Árpád hídon, ahol rövid idő alatt több tucat gyorshajtót rögzítettek.
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