Három éve rázta meg az országot az Árpád hídon történt gázolás – így változott meg Budapest közlekedése

A tragédia 2023. július 1-jére virradó éjszaka történt. A nyomozás szerint három nagy teljesítményű személyautó haladt egymás közelében a Róbert Károly körút és az Árpád híd térségében, amikor két sofőr "spontán gyorsulásba kezdett".

Baleset az Árpád hídon - Fotó: Bors

A vádirat szerint az egyik, közel 700 lóerősre tuningolt Mercedes vezetője kikapcsolta autója menetstabilizáló rendszerét, majd a megengedett 70 km/órás sebesség helyett mintegy 168–170 km/órával haladt az Árpád hídon. A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely előbb a szalagkorlátnak ütközött, majd átszakította a kerékpárutat védő korlátot.

A Mercedes ekkor elgázolt egy szabályosan közlekedő, 26 éves kerékpárost, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban meghalt.

Az irányíthatatlanná vált autó felborult, majd a mögötte haladó BMW is beleütközött. A két autó vezetője súlyosan megsérült.

Baleset az Árpád hídon - Fotó: Bors

Hónapokig tartó nyomozás követte az Árpád hídi tragédiát

A rendőrségi és igazságügyi vizsgálatok részletesen rekonstruálták a történteket. A szakértők megállapították, hogy a Mercedes jelentősen túllépte a megengedett sebességet, a menetstabilizáló rendszer kikapcsolása pedig tovább növelte a baleset kockázatát.

A Mercedes vezetőjét a baleset után kórházban hallgatták ki, majd letartóztatták. Később bűnügyi felügyelet alá került, amelyet idővel megszüntettek.

2024 novemberében emeltek vádat

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség 2024. november 19-én emelt vádat az ügyben.

A vádirat szerint a Mercedes 35 éves vezetőjét halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével, míg a mögötte haladó BMW sofőrjét közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolták.

Az ügyészség a Mercedes vezetőjével szemben letöltendő fogházbüntetés kiszabását és a járművezetéstől való végleges eltiltását indítványozta. A másik vádlott esetében felfüggesztett fogházbüntetés, pénzbüntetés és határozott idejű járművezetéstől eltiltás kiszabását kérte.

A büntetőper előkészítő ülését 2025. szeptember 2-án tartották meg.

Mindkét vádlott beismerte bűnösségét, ugyanakkor egyikük sem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, ezért az eljárás bizonyítási szakasszal folytatódott.

A Mercedes vezetője továbbra is vitatta, hogy gyorsulási verseny zajlott volna, míg a másik vádlott szintén tagadta, hogy versenyzett volna. A bíróságnak a további tárgyalások során többek között a vezetési alkalmasság kérdésében is döntenie kell.

Három évvel a tragédia után az ügyben továbbra sem született jogerős ítélet.