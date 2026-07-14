Járdára, gyalogosok közé hajtott egy autós: sérült és elhunyt is van az áldozatok között

Egy ember meghalt, ketten pedig megsérültek, köztük egy 13 éves fiú is, miután egy autó felhajtott a járdára és a gyalogosok közé hajtott. A tragédia vasárnap délután, helyi idő szerint fél négy körül történt a Bradford belvárosában található Market Streeten, ahová nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a rendőrök. A sofőrt halálos közúti baleset gondatlan okozásának gyanújával őrizetbe vették.

Gyalogosok közé hajtott egy autós Fotó: Unsplash

A rendőrség tájékoztatása szerint egy kék Nissan Qashqai a közlekedési lámpától elindulva hajtott fel a járdára, ahol elütött több gyalogost is. A jármű először egy 31 éves férfit sodort el, aki súlyos fejsérüléseket szenvedett. Ezután egy 50 éves, kerekesszékkel közlekedő férfit is elütött a gyalogosövezetben. Bár mindkét sérülthöz azonnal mentőt hívtak, az 50 éves férfi életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt.

A 31 éves sérültet kórházba szállították, sérülései a jelenlegi információk szerint nem életveszélyesek. A balesetben egy 13 éves fiú könnyebb sérüléseket szenvedett.

Gyalogosok közé hajtott egy autós, nyomozást indítottak ellene

A rendőrök egy 30 éves bradfordi férfit vettek őrizetbe a tragédia miatt, majd halálos közúti baleset veszélyes vezetéssel történő okozásával, valamint egyéb közlekedési szabálysértések miatt indítottak ellene eljárást. Habár elfogták, később óvadék ellenében elengedték, míg zajlik a nyomozás. Erről a helyi rendőrkapitányság nyomozó őrmestere mesélt:

Továbbra is több vizsgálat zajlik ezzel a rendkívül súlyos esettel kapcsolatban, amely sajnálatos módon egy ember életét követelte, egy másik férfi pedig súlyosan megsérült. Vizsgáljuk az ütközés pontos körülményeit, köztük azt is, hogy a Nissan miért hajtott fel a járdára

- nyilatkozta hozzátéve, az ügy megoldásához szemtanúk segítségét kérik, írja a Mirror.