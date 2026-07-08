Elhibázott előzés után kigyulladt egy autó, az utasok halálra égtek

A németországi autóbaleset kedden késő este történt. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 34 éves férfi megpróbálta megelőzni az előtte haladó járművet. Az előzési manővert azonban megszakította, amikor szemből egy másik autó érkezett. A visszasorolás közben elvesztette uralmát a gépkocsi felett.

Az autóbaleset után a jármű kigyulladt és teljesen kiégett a Baden-Württemberg tartományi úton (képünk illusztráció)

Fotó: FF Lang

A jármű lesodródott az úttestről, egy fának csapódott, majd visszapattant az útra, ahol mintegy 30 méter megtétele után megállt. Az autó ezt követően kigyulladt és teljesen kiégett - számolt be róla a Focus.

A 34 éves sofőr és 43 éves utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghaltak. A rendőrség közlése szerint a tűz miatt a két áldozatot már csak holtan tudták kiemelni a járműből.

Az autóbaleset után lezárták a helyszínt

A baleset miatt az érintett tartományi utat a hajnali órákig lezárták. A hatóságok becslése szerint a keletkezett anyagi kár mintegy 60 ezer euró.