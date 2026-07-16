Árokba csapódott egy autó Őriszentpéternél, két gyerek is megsérült

Négy ember sérült meg csütörtökön egy közúti balesetben, amikor egy személyautó az árokba csapódott. Az autóbaleset Őriszentpéternél történt, a járműben két felnőtt és két gyermek utazott, akiket a helyszíni ellátás után kórházba szállítottak.
A baleset a 7451-es számú út 19-es kilométerénél történt. A jármű eddig tisztázatlan okból letért az útról, majd az árokba hajtott.
A helyszínre több mentőegységet riasztottak, köztük egy mentőhelikoptert is. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a sérültek ellátásában több egység vett részt.
Két gyermek is megsérült a balesetben
Az Országos Mentőszolgálat az MTI megkeresésére közölte, hogy egy 30 év körüli nő könnyebb sérüléseket szenvedett.
Egy 60 év körüli nőt és az egyik gyermeket végtagsérülésekkel, stabil állapotban szállították kórházba. A másik gyermeket további vizsgálatok miatt vitték egészségügyi intézménybe.
A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.
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