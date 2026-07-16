Árokba csapódott egy autó Őriszentpéternél, két gyerek is megsérült

A baleset a 7451-es számú út 19-es kilométerénél történt. A jármű eddig tisztázatlan okból letért az útról, majd az árokba hajtott.

Autóbaleset Őriszentpéternél: négyen sérültek meg, két gyermeket is kórházba vittek

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A helyszínre több mentőegységet riasztottak, köztük egy mentőhelikoptert is. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a sérültek ellátásában több egység vett részt.

Két gyermek is megsérült a balesetben

Az Országos Mentőszolgálat az MTI megkeresésére közölte, hogy egy 30 év körüli nő könnyebb sérüléseket szenvedett.

Egy 60 év körüli nőt és az egyik gyermeket végtagsérülésekkel, stabil állapotban szállították kórházba. A másik gyermeket további vizsgálatok miatt vitték egészségügyi intézménybe.

A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.