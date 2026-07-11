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Halálos tragédia – nyolc órán át az autóban felejtett egy kisbabát egy bölcsőde tulajdonosa

1 órája
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Tragikus gyermekhalál történt az Egyesült Államokban, Arkansas államban. A hatóságok szerint egy kisbaba több mint nyolc órát töltött egy felforrósodott járműben, miután a bölcsőde tulajdonosa megfeledkezett róla. Az ügyben másodfokú emberölés miatt emeltek vádat a nő ellen.
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Az autóban felejtett kisbaba halála miatt másodfokú emberöléssel vádoltak meg egy 62 éves arkansasi nőt. A nyomozás szerint a gyermek több mint nyolc órán át egy felforrósodott járműben maradt, miután a bölcsőde tulajdonosa megfeledkezett róla.

Az autóban felejtett kisbaba halála Arkansas állam fővárosában, Little Rockban történt. A vádlott következő bírósági meghallgatását 2026. szeptember 9-re tűzték ki. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock Transport, safety, childhood road trip and people concept - happy little girl sitting in car, Child in auto car and smile.Adorable little girl in car alone.
Az autóban felejtett kisbaba halála Arkansas állam fővárosában, Little Rockban történt. A vádlott következő bírósági meghallgatását szeptember 9-re tűzték ki. (Képünk illusztráció)
Fotó: Shutterstock

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a bölcsőde tulajdonosa, Hope Jones szerdán reggel 6 óra 20 perckor vette fel a kisfiút a nevelőszülőjétől, majd az intézményhez érkezve megfeledkezett róla, és a gyermeket az autósülésben hagyta.

A nyomozás adatai szerint a nő a gyermekek megszámlálásakor tévedett, ezért nem tűnt fel számára, hogy a kisbaba nem került be az épületbe – számolt be róla a Law and crime.

A rendőrséget július 8-án, a délutáni órákban riasztottáka bölcsődéhez egy eszméletlen csecsemő miatt. A kisbabát már nem sikerült megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították. Helyi sajtóértesülések szerint testhőmérséklete elérte a 43,3 Celsius-fokot.

A gyanúsított a munkanap végén találta meg a mozdulatlan gyermeket az autóban, majd bevitte a bölcsődébe, ahol megpróbálták újraéleszteni. A rendőrök ezt követően őrizetbe vették.

Hope Jones később bíróság elé állt, ahol 15 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Következő bírósági meghallgatását szeptember 9-re tűzték ki.

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