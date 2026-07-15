Autómosóban csutakolta a lovát egy férfi Dunaföldváron, évekre börtönbe mehet

Élőzte a Facebookon egy férfi, amint a lovát egy dunaföldvári autómosóban csutakolta – számolt be az esetről a Tv2 hírműsora, a Tények. A felvételen látszik, ahogy az autómosó egyik állásába kikötött, Lolugyi nevű ló szőre a gépkocsik tisztításhoz szükséges vegyszerrel volt beborítva, amit aztán a gazdája magas nyomású vízsugárral mosott le róla. Ez akár komoly sérülést is okozhat az állatnak, az autósampon pedig a szemén vagy a száján keresztül bekerülhetett a szervezetébe, ami akár mérgezést is kiválthat.

Autómosóban mosta le a lovát egy férfi Dunaföldváron Fotó: TV2

Eljárás indulhat a lovát az autómosóban tisztító gazda ellen

Bár az állat tulajdonosa a Facebookon élőzött felvételt később megpróbálta eltávolítani közösségi oldaláról, a jelenet eljutott a Szurkolók az Állatokért Alapítványhoz is, amely ezután feljelentést tett a rendőrségen.

A férfi ellen állatkínzás miatt eljárás indulhat,

és ha bűnösnek találják, akár évekre börtönbe kerülhet.