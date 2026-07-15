Vasvillával és ásóval esett neki a járműveknek, majd egy rendőrt is megharapott egy férfi

A nyomozó ügyészség és a rendőrség is nyomozást indított egy autórongáló férfi ellen, aki megharapta a vele szemben intézkedő egyik rendőrt - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán az MTI-vel.

Letartóztatása közben megharapott egy rendőrt az autórongáló. (Képünk illusztráció) Fotó: Facebook/Magyar Rendőrség

Letartóztatása közben megharapott egy rendőrt az autórongáló

A közlemény szerint a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség a férfit felfegyverkezve elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd a Debreceni Járásbíróság nyomozási bírája - az ügyészi indítvánnyal egyezően - egy hónapra elrendelte a letartóztatását; a gyanúsított fellebbezést jelentett be a döntés ellen.

Az esetleírás szerint a középkorú férfi egy kelet-magyarországi kistelepülésen vasvillával és ásóval gépjárműveket rongált meg és járókelőket fenyegetett.

A helyszínre érkező rendőrök többször felszólították, hogy tegye le az ásót, erre ő az ásót ütésre emelve elindult a rendőrök felé.

A rendőrök elektromos sokkolót használtak a támadóval szemben, ettől a férfi elesett, majd feltérdelt és az ásót ismét ütésre emelte. A férfi ellenállását végül három rendőrnek sikerült letörnie: testi kényszert alkalmaztak vele szemben, az ásót kivették a kezéből, majd megbilincselték.

A férfi eközben megharapta az egyik intézkedő rendőr alkarját, nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozva.

A megsérült rendőr a sérelmére elkövetett könnyű testi sértés vétsége miatt joghatályos magánindítványt terjesztett elő. Az autók megrongálása ügyében a rendőrség garázdaság bűntette miatt folytat nyomozást a férfi ellen - közölte a nyomozó főügyészség.