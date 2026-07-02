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Balaton

Most jött: holttestet találtak a Balatonban, nyomoz a rendőrség

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Büntetőeljárás indult a Balatonban eltűnt, majd csütörtök hajnalban holtan megtalált 41 éves férfi ügyében. A rendőrség segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt nyomoz, miután a rendelkezésre álló adatok alapján az eset minden körülménye nem volt egyértelműen tisztázható.
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Balatonvízibicikliholttestrendőrség

Csütörtök hajnalban megtalálták Siófok partjainál annak a férfinak a holttestét, aki vasárnap esett be egy vízibicikliről a Balatonba. Az ügyben büntetőeljárás indult segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt - közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét
Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét Fotó: Pexels

 Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét, nyomoz a rendőrség 

A tájékoztatás szerint egy 41 éves kaposvári férfi az áldozat, aki június 28-án a déli órákban esett a Balatonba vízibicikliről a siófoki strandnál, majd eltűnt.

Az elhunyt megtalálását követően az eset kivizsgálását az általános közigazgatási hatósági eljárás keretében kezdte meg a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság.

Mivel az ügy valamennyi részletét illetően nem lehetett megnyugtatóan állást foglalni az eljárásban, a körülmények tisztázása érdekében segítségnyújtás elmulasztása bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság - közölték.

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