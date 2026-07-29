Órákig keresték a Balatonban eltűnt fürdőzőt Siófokon, már nem lehetett megmenteni

Tragédia történt Siófokon, a Nagystrand közelében. Feltehetően egy vízibicikliről a Balatonba ugró személy eltűnt, a hatóságok nagyszabású mentőakciót indítottak, de az életét végül már nem sikerült megmenteni.

Drámai mentőakció zajlott a siófoki Nagystrand közelében, miután egy ember feltehetően egy vízibicikliről a Balatonba ugrott, majd eltűnt a vízben.

Fotó: MW

Kétségbeesett kiabálás után indult a keresés

A Sonline beszámolója szerint a baleset a Nagystrand vízijátszótere mögötti partszakaszon történt. A Balatoni Értékmentés Facebook-oldalán megjelent bejegyzés alapján a szemtanúk dél körül, 12 óra 15 perc tájékán kétségbeesett kiabálást hallottak:

Betti, hol vagy?

A vízben eltűnt személy felkutatására először a közelben tartózkodók alkottak élőláncot, majd rövid időn belül a hatóságok is nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A mentésben két rendőrségi motorcsónak, egy búváregység motorcsónakkal, valamint egy helikopter is részt vett.

Már nem lehetett megmenteni

A Sonline megkeresésére a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy

az eltűntként keresett személyt megtalálták, azonban az életét már nem tudták megmenteni.

A rendőrség közlése szerint a tragédia körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják.

Az elmúlt hétvégén is rengeteg dolguk volt a vízimentőknek.