Kajakozás közben tűnt el egy családapa a Balatonban: hajókkal és helikopterrel keresik

Hajókkal és helikopterrel keresik azt a 34 éves tatai családapát, aki vasárnap délután, kajakozás közben eltűnt a viharos Balatonban. A szemtanúk csupán a vízen lebegő csónakját találták meg, felszerelésével együtt.

Vihar után tűnt el a Balatonban a családapa (Képünk illusztráció)

Fotó: Pezzetta Umberto / Mediaworks

Vihar után tűnt el a Balatonban a családapa

A férfi vasárnap Balatonlelléről evezett át Balatonszepezdre, összesen 7 kilométert, majd értesítette feleségét telefonon, hogy visszaindul, azonban már nem ért vissza. Magára hagyott csónakjában telefont, adóvevőt és mentőmellényt is találtak.

Felesége elmondás szerint, mikor férje visszaindult egy rövid pihenő után Balatonszepezdről, még nem volt kiadva viharjelzés, így az ítéletidő a vízen érhette. A tatai apa családjával érkezett a Balatonhoz. Tapasztalt sportoló: évek óta kajakozik, de sziklamászó, jó úszó, illetve síel és túrázik is.

A férfit utoljára Balatonszepezden látták, ahol másfél óra evezés után megállt egy büfében. Egy képén jól látható, hogy az adóvevő ekkor is nála volt. Visszaindulása után egy órával szemtanúk találták meg csónakját.

A helyiek elmondása szerint a Balatonon mindig váratlanul érkeznek a viharok. Kíséret vagy hivatalosa engedély nélkül tilos átevezni a tavat, egyedül csak 500 méterre szabad eltávolodni a parttól.

A családapát vízirendőrök és vízimentők kisgéphajókkal, a légirendészet pedig helikopterrel keresi. Emellett barátai és családtagjai is segítik a kutatást - hangzott el a Tények keddi adásában.