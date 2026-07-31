Korhadt faág temetett maga alá egy nőt a balatonlellei strandon

Leszakadt egy korhadt faág, és a strandolók közé zuhant a balatonlellei szabadstrandon csütörtök kora délután. Az eset során egy személy megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Egy szemtanú beszámolója szerint először hangos recsegésre figyeltek fel, majd ezt követően szakadt le a faág.

Korhadt faág zuhant egy nőre a balatonlellei strandon / Fotó: Sonline / MW

Korhadt faág zuhant egy nőre a balatonlellei strandon

Mi a recsegésre kaptuk fel a fejünket, és három pihenő fölött az egyik fáról egy hatalmas ág szakadt le. Két férfi még el tudott ugrani, a hölgyet azonban maga alá temette. A mentők hosszú ideig a helyszínen dolgoztak, végül kórházba vitték. Reméljük, jól van

- számolt be a történtekről egy szemtanú egy közésségi média csoportban, a történteket pedig a rendőrség is megerősítette.

Egy korhadt faág szakadt le, amely egy emberre esett, a sérültet a mentők kórházba szállították

– tájékoztatott Vajda Eszter, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.

A közelben üzemelő vendéglatóegység vezetője a Sonline.hu-nak elmondta, egy hatalmas reccsenésre lettek figyelmesek, majd azt látták hogy az előttük álló fa alatt valakit körbeállnak. A hölgy elmondása szerint a balestben egy középkorú német nő sérült meg, aki azonban nem vesztette el az eszméletét. A segítségnyújtást egy, a közelben pihenő orvos kezdte meg, majd a sérültet a kiérkező mentők kórházba szállították. Később a helyszínre érkezett a tűzoltóság és a rendőrség is.

A szemtanú kiemelte, a balesetnek nem volt előjele: maga a fa nem volt korhadt, és a szél sem fújt, megelőzőképpen a viszont az érintett fáról több ágat is eltávolítottak.



