Súlyos baleset történt a 4-es úton, teljesen összetört egy autó

Baleset történt péntek délután a 4-es főúton, Hajdúszoboszló közelében, ahol egy személyautó és egy nyerges vontató ütközött össze – tájékoztat a HAON.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint mindkét járműben csak a sofőr utazott. A helyszínre érkező hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót, hogy megelőzzék a további veszélyhelyzetet.
Az Országos Mentőszolgálat közlése alapján a baleset következtében egy 80 év körüli férfi könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentők ellátták, majd kórházba szállították.
Az ütközés után a 4-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Helyszíni információk szerint a kamion és a személyautó is olyan mértékben megrongálódott, hogy egyik jármű sem tudta folytatni az útját.
A baleset helyszínéről készült felvételeket megtekintheti a HAON oldalán.
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