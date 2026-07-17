Súlyos baleset történt a 4-es úton, teljesen összetört egy autó

Baleset történt péntek délután a 4-es főúton, Hajdúszoboszló közelében, ahol egy személyautó és egy nyerges vontató ütközött össze – tájékoztat a HAON.

A baleset a 4-es főúton történt, az autó eleje felismerhetetlenre tört

Fotó: Tóth Imre / HAON

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint mindkét járműben csak a sofőr utazott. A helyszínre érkező hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót, hogy megelőzzék a további veszélyhelyzetet.

Az Országos Mentőszolgálat közlése alapján a baleset következtében egy 80 év körüli férfi könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentők ellátták, majd kórházba szállították.

Az ütközés után a 4-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Helyszíni információk szerint a kamion és a személyautó is olyan mértékben megrongálódott, hogy egyik jármű sem tudta folytatni az útját.

A baleset helyszínéről készült felvételeket megtekintheti a HAON oldalán.